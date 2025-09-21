Da war noch mal kurz Sommer: kurze Hosen, Sonnenbrille und ein Eis in der Hand. Dieser 20. September bot noch mal bestes Badewetter – und etwas für die Wetter-Historiker.

red/dpa/lsw 21.09.2025 - 12:07 Uhr

Kurz vor dem kalendarischen Herbstanfang hat der Spätsommer noch eine historische Marke im Südwesten geknackt. Der Samstag war mit seinen hochsommerlichen Temperaturen der heißeste 20. September seit Beginn der Aufzeichnung, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. In Ohlsbach (Ortenaukreis) wurden 32,2 Grad gemessen.