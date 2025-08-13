Aus einem normalen Tag im Freibad wurde für Handballfans in Bittenfeld ein besonderer. Bei tollem Wetter gab es Autogramme von den Profis des TVB Stuttgart und ein buntes Programm.
13.08.2025 - 14:18 Uhr
Freibad statt Halle hieß es am Dienstag für Handballbegeisterte im Rems-Murr-Kreis. Gemeinsam mit den Stadtwerken Waiblingen lud der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart ins Waldfreibad in Bittenfeld ein. Von 11 bis 17 Uhr gab es an diesem Sommerferien-Tag ein Programm um Autogrammstunde, Wurfmessanlage und Dosenwerfen.