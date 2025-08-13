Aus einem normalen Tag im Freibad wurde für Handballfans in Bittenfeld ein besonderer. Bei tollem Wetter gab es Autogramme von den Profis des TVB Stuttgart und ein buntes Programm.

Freibad statt Halle hieß es am Dienstag für Handballbegeisterte im Rems-Murr-Kreis. Gemeinsam mit den Stadtwerken Waiblingen lud der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart ins Waldfreibad in Bittenfeld ein. Von 11 bis 17 Uhr gab es an diesem Sommerferien-Tag ein Programm um Autogrammstunde, Wurfmessanlage und Dosenwerfen.

Beim Dosenwerfen Freikarten gewinnen

Es war eigentlich ein ganz normaler Tag im Waldfreibad. Von 7 bis 20 Uhr hat es aktuell täglich geöffnet. Im Sommer bei fast 30 Grad eine attraktive Option. Erwachsene zahlen hier vier Euro für den Eintritt, Kinder zwei Euro, dazu gibt es Familienpakete. In den Sommerferien boten die Stadtwerke Waiblingen und der TVB Stuttgart auch in diesem Jahr wieder einen besonderen Tag.

Verteilt auf mehrere Stände im gut gefüllten Freibad stellten sie ein vielseitiges Programm auf die Beine. Beim Dosenwerfen mussten die Teilnehmer mit drei Bällen, einer nach dem anderen, alle sechs Büchsen vom Tisch stoßen. Als Gewinn gab es gar Freikarten für ein Heimspiel des TVB Stuttgart in der Handball-Bundesliga, in deren Saison der TVB am 31. August startet.

Autogrammstunde mit drei TVB-Profis

Unentwegt standen immer einige Kinder, zum Großteil Jungs, Schlange und versuchten ihr Glück. Am Stand konnte man zudem Merchandise-Artikel des Vereins kaufen. Gut genutzt wurde ebenfalls die Wurfmessanlage. Hier zeigte eine automatische Maschine an, wie schnell ein Wurf auf ein dafür aufgebautes Tor war. Eine große Dartscheibe bot eine weitere Möglichkeit, sich mit seinen Freunden zu messen.

Ein Highlight für die Handballbegeisterten war die Autogrammstunde. Drei „Wild Boys“ – Lenny Rubin (Rückraum links), Gianfranco Pribetić (Kreisläufer) und Miljan Vujovic (Torwart) – vom TVB Stuttgart nahmen sich für ihre Fans Zeit. Zu Beginn des Handballtags in Bittenfeld schaute auch das Maskottchen „Johnny Blue“ vorbei. Die Profis nahmen unter dem Pavillon der Stadtwerke Waiblingen Platz.

Der TVB Stuttgart jubelte in der vergangenen Saison über den Klassenerhalt – ganz vorne mit dabei Torwart Vujovic (links im grünen Trikot. Foto: imago/Beautiful Sports

Weiter ging es hier mit einem Glücksrad, bei dem zeitweise 15 bis 20 Kinder und Eltern anstanden, um zu drehen. Ein weiterer Programmpunkt neben dem Stand war eine Fotobox. Für diese Schnappschüsse lagen auch Perücken und Verkleidung parat. Mit dem Freibad im Hintergrund konnte man sich alleine oder mit der Familie und Freunden per Knopfdruck fotografieren lassen. So wurde für viele dieser Tag im Freibad ein ganz besonderer.