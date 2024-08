Laue Sommerabende laden dazu ein, den Sonnenuntergang an besonderen Plätzen zu genießen. An diesen Orten in Stuttgart ist der Sonnenuntergang besonders schön.

Wenn die Sonne untergeht, die letzten Strahlen scheinen und der Tag sich langsam dem Ende neigt, ist das ein ganz besonderer Moment. Der Himmel erstrahlt in warmem Rotton und vermittelt ein behagliches Gefühl. Ob romantisch zu zweit, allein oder mit Freundinnen und Freunden - in Stuttgart gibt es viele Orte, die sich dafür besonders eignen. Wir verraten Ihnen, wo es besonders schön ist.

1. Der Fernsehturm

Wo könnte man den Sonnenuntergang besser genießen als auf dem höchsten Punkt Stuttgarts, dem Fernsehturm? Hier kann man nicht nur beobachten, wie die Sonne langsam am Horizont verschwindet, sondern auch einen atemberaubenden Blick über die Stadt genießen. Das zeigt auch die Aufnahme dieses Users auf X (ehemals Twitter):

2. Monte Scherbelino

Eine Wanderung zum Birkenkopf, auch Monte Scherbelino genannt, bietet nicht nur historische Einblicke. Der Hügel, der nach dem Zweiten Weltkrieg aus den Trümmern der Stadt aufgeschüttet wurde, bietet auch einen herrlichen Blick über den gesamten Kessel.

Im Hintergrund der Stuttgarter Fernsehturm, im Vordergrund das imposante Kreuz auf dem Birkenkopf, Monte Scherbelino. Nicht nur bei Sonnenuntergang bietet dieser Ort einen faszinierenden Ausblick. Foto: imago stock&people/Arnulf Hettrich

3. Der Aussichtsturm auf dem Killesberg

Längst hat sich der 42 Meter hohe Turm mit seiner markanten Stahlnetzkonstruktion, vier Plattformen und zwei gegenläufigen Treppen als Wahrzeichen Stuttgarts etabliert, wie es auf der Homepage des Verschönerungsvereins Stuttgart e.V. heißt. Der Aussichtsturm thront auf dem höchsten Punkt des historischen Killesbergparks und bietet einen weiten Blick über die Stadt. Beste Voraussetzungen also für einen beeindruckenden Sonnenuntergang und ein schönes Foto.

Der Killesbergturm im Höhenpark Killesberg. Foto: www.imago-images.de/imageBROKER/Werner Dieterich via www.imago-images.de

4. Grabkapelle auf dem Württemberg

Die Grabkapelle auf dem Württemberg gilt laut Stadt Stuttgart als das romantischste Bauwerk der Stadt. Von den Einheimischen werde sie liebevoll als das „schwäbische Taj Mahal“ bezeichnet. Die Geschichte dahinter ist ebenso bewegend: Ähnlich wie das Taj Mahal in Indien ist auch die Grabkapelle in Stuttgart ein Denkmal für eine große Liebe. Als der württembergische König Wilhelm I. im Jahr 1816 seine Cousine Katharina Pawlowna heiratete, konnte niemand ahnen, dass ihre Ehe nur drei Jahre dauern würde. Katharina verstarb unerwartet im Alter von 30 Jahren. Dennoch soll die Liebe zwischen ihnen so stark gewesen sein, dass der König ihr ein Denkmal setzte. Seit 1907 ist die Grabkapelle für die Öffentlichkeit zugänglich. Sie kann von Anfang April bis Ende November besichtigt werden. Neben der romantischen Architektur beeindruckt auch die Lage inmitten von Weinbergen und der Blick über das Neckartal. Somit bietet sie die perfekte Kulisse für einen romantischen Sonnenuntergang zu zweit.

Sonnenuntergang an der Grabkapelle in Stuttgart-Rotenberg. Foto: imago stock&people/imago stock&people

5. Der Santiago-de-Chile-Platz

Vom Santiago de Chile-Platz aus hat man einen herrlichen Blick auf den Stuttgarter Talkessel und zum Teil auch auf die Weinberge des Scharrenbergs. Seit Ende der 1980er Jahre befindet sich in Stuttgart ein chilenisches Konsulat, dessen Honorarkonsul der Architekt Georg Kieferle ist. Auf seine Initiative hin wurde der Platz auf dem Haigst in Santiago-de-Chile-Platz umbenannt, und er stiftete auch die chilenischen Figuren, die sich dort befinden. Als Pendant gibt es in Santiago de Chile die „Plaza Stuttgart“. Dieser X-User hat den Blick vom Platz eingefangen:

6. Teehaus im Weißenburgpark

Das Stuttgarter Teehaus ist nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel, das eine große Auswahl an Teesorten bietet, sondern auch ein Ort, an dem schon so manches Hochzeitsfoto geschossen worden sein dürfte. Von der Aussichtsterrasse des Teehauses hat man einen wunderbaren Blick auf die Stuttgarter Innenstadt und kann dort besondere Sonnenuntergänge genießen, wie dieses Video auf Instagram zeigt:

Zu guter Letzt das Schloss Solitude: Obwohl es am Rande von Stuttgart liegt, ist die Aussicht keineswegs weniger beeindruckend. Von seinem Hügel aus bietet es einen herrlichen Blick auf das Umland. Herzog Carl Eugen ließ das Schloss zwischen 1763 und 1769 als Jagd- und Lustschloss erbauen. Laut der Stadt Stuttgart zählt das Schloss Solitude zu den wenigen Schlössern in Deutschland, die die Jahrhunderte nahezu unverändert überdauert haben. Dank seiner einzigartigen Lage reicht der Blick vom Schloss über den Stuttgarter Norden bis nach Ludwigsburg. Besonders beeindruckend ist der Ausblick von der Aussichtsplattform auf der Kuppel, der zweifellos bei Sonnenuntergang märchenhaft schön ist.