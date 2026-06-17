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  6. Genussabende in den Weinstädter Weingärten starten

Sommerbrise am Wengerthäusle Genussabende in den Weinstädter Weingärten starten

Sommerbrise am Wengerthäusle: Genussabende in den Weinstädter Weingärten starten
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Blick vom Wengerthäusle in Weinstadt bei Sonnenuntergang Foto: Weingut Kuhnle

Die „Sommerbrise am Wengerthäusle“ bringt Weinstädter Weine, Snacks und Ausblicke zusammen. Der Auftakt ist Ende Juni.

Rems-Murr: Chris Lederer (cl)

Sommerliche Ausblicke, Weinstädter Weine und entspannte Atmosphäre: Mit der Veranstaltungsreihe „Sommerbrise am Wengerthäusle“ laden die Weinerlebnisführerinnen Weinstadt gemeinsam mit wechselnden Gastgebern zu genussvollen Abenden inmitten der Weinberge ein.

 

Der Auftakt ist am Montag, 29. Juni. Von 16 bis 21 Uhr werden ausgewählte Weinstädter Wengerthäusle zu Treffpunkten für alle, die einen lauen Sommerabend mit Wein, Gesprächen und Blicken über das Untere Remstal verbinden möchten. Zum Ausschank kommen Weinstädter Weine sowie alkoholfreie Getränke. Kulinarische Snacks ergänzen das Angebot.

Weinstädter Weine und besondere Ausblicke

Initiiert wurde die Reihe von den Weinerlebnisführerinnen Weinstadt, die auch den „Weinwinter Weinstadt“ veranstalten. Mit Weinwanderungen, Verkostungen und kulinarischen Touren gestalten sie über das Jahr hinweg ein Programm rund um Wein, Natur und Kultur. Unterstützt wird die „Sommerbrise am Wengerthäusle“ vom Amt für Kultur, Stadtmarketing und Sport der Stadt Weinstadt.

Weitere Termine sind Montag, 27. Juli, und Montag, 31. August, jeweils von 16 bis 21 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine direkte Zufahrt mit dem Auto ist nicht möglich, da die Wengerthäusle nur über Weinbergwege erreichbar sind. Informationen zu Standorten, Lageplänen und Parkmöglichkeiten gibt es im Internet unter der Adresse www.weinstadt.de/sommerbrise.

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