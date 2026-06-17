Sommerbrise am Wengerthäusle Genussabende in den Weinstädter Weingärten starten
Die „Sommerbrise am Wengerthäusle“ bringt Weinstädter Weine, Snacks und Ausblicke zusammen. Der Auftakt ist Ende Juni.
Die „Sommerbrise am Wengerthäusle“ bringt Weinstädter Weine, Snacks und Ausblicke zusammen. Der Auftakt ist Ende Juni.
Sommerliche Ausblicke, Weinstädter Weine und entspannte Atmosphäre: Mit der Veranstaltungsreihe „Sommerbrise am Wengerthäusle“ laden die Weinerlebnisführerinnen Weinstadt gemeinsam mit wechselnden Gastgebern zu genussvollen Abenden inmitten der Weinberge ein.