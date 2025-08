Das erste August-Wochenende in der Region Stuttgart bot zum Beginn der Sommerferien schon einmal einen Vorgeschmack auf den Herbst. Zwar hat es nun aufgehört zu regnen, doch ist die Lage immer noch nicht ganz stabil. Bis der Sommer endlich mit Freibad-Wetter zurückkommt, könnte es noch ein paar Tage dauern.

Was also kann man tun gegen die Langeweile an trüben und kühlen Tagen - oder wenn sich die Ferienwochen vor der Abreise in den Urlaub zu sehr in die Länge ziehen?

Indoor-Aktivitäten sind jetzt sicher eine Option, egal ob direkt in Stuttgart oder außerhalb – etwa mit freiem Ferieneintritt im Bauernkriegsmuseum in Böblingen. Die Gratis-Aktion in der Kreisstadt bezieht sich nicht nur auf „500 Jahre Bauernkrieg“ in der Zehntscheuer, sondern auf alle städtischen Museen.

Seilgarten in Sindelfingen

Ist das Wetter schöner, bietet sich auch der Niederseilgarten „Auf der Steige“ in der Nähe des Sindelfinger Krankenhauses an. Er besteht aus zwölf verschiedenen Parcours-Elementen zum Klettern und Balancieren. Im Gegensatz zu Hochseilgärten, bei denen die Parcourselemente akrobatisch in großer Höhe hängen, befinden sich die Parcourselemente hier relativ sicher in Bodennähe.

Ein schöner Ort im Grünen ist auch die Schillerhöhe in Holzgerlingen. Auf der Anhöhe gibt es einen Spielplatz und im Waldstück direkt nebenan eine Holzkugelbahn. 175 Meter lang ist das Konstrukt, das von Mercedes-Auszubildenden gebaut wurde und sich seither erfreut großer Beliebtheit erfreut. Vor Ort gibt es eine Auswahl an Kugeln für jeweils 50 Cent. Wer seine eigenen Kugeln mitbringt, zahlt gar nichts.

Blick vom Kernenturm ins Resmstal. Foto: Gottfried Stoppel

Kernenturm und „Waldschlössle“ auf dem Kappelberg

Eine beliebte kostenlose Kugelbahn gibt es auch in Stetten im Rems-Murr-Kreis. Alternativ raten die lokalen Experten dort auch zu den Mountainbike-Trails in Fellbach oder Korb. Ein absolutes Gratis-Highlight für Familien ist aber auch der Aussichtsturm ganz oben auf dem Kappelberg, der sogenannte Kernenturm. Ebenfalls auf dem Kappelberg lockt auch das wiedereröffnete Panorama-Restaurant Waldschlössle zur Einkehr – allerdings nicht kostenlos und ein ganzes Stück weiter unten.

Strohländle-Festival am Engelberg

Im Altkreis Leonberg ist in den Sommerferien ebenfalls etwas gratis geboten, zum Beispiel das „Strohländle“-Festival auf der Engelberg-Wiese. Bei den Kultur-Events und Konzerten findet man teilweise sogar Unterschlupf in Zelten oder unter Schirmen, wenn es einmal regnen sollte. Am Sonntag, 10. August, stehen zum Beispiel ein Weißwurstfrühstück und eine kostenlose Turmbesteigung auf dem Programm. Es wird eine Anfahrt per ÖPNV empfohlen.

Strohländle auf dem Engelberg. Foto: Simon Granville

Gänzlich gratis ist indes das zwei Hektar große Maislabyrinth des CVJM bei Flacht. Täglich von 9 bis 20 Uhr ist das Areal im Wald zwischen Rutesheim und Flacht geöffnet. Autos müssen auf dem Parkplatz bei der Friedenshöhe oder aber beim Nordic-Walking-Park Rutesheim stehen bleiben.

Strandsommer in Weil der Stadt

Urbaner ist der Strandsommer in Weil der Stadt mit 200 Tonnen Sand auf dem Keplerplatz. Liegestühle, Sonnenschirme, Loungemöbel und Wasserquellen laden bei Bewirtung durch Gastronomen und Vereine zum Genießen ein.

Impressionen aus der Keplerstadt. Foto: Simon Granville

Oder wie wäre es mit einer kleinen Landpartie? Im Kreis Esslingen lockt der Kugelpfad nach Denkendorf. Es handelt sich um einen 2,5 Kilometer langen Naturerlebnispfad entlang der Körsch mit Kugelbahnen und Quizstationen. Start ist entweder beim Denkendorfer Friedhof oder bei der Autobahnraststätte Denkendorf.

Gratis-Ferienangebote in der Region Stuttgart

Kostenloser Eintritt in alle städtischen Museen in Böblingen – auch im Bauernkriegsmuseum

Niederseilgarten „Auf der Steige“ in Sindelfingen mit zwölf Parcours-Elementen

Schillerhöhe in Holzgerlingen mit Spielplatz und Holzkugelbahn

Kostenlose Kugelbahn in Stetten (Rems-Murr-Kreis)

Mountainbike-Trails in Fellbach und Korb

Kernenturm (Aussichtsturm) auf dem Kappelberg

„Strohländle“-Festival auf der Engelberg-Wiese mit Kultur-Events und Konzerten

Kostenlose Turmbesteigung am 10. August beim Strohländle-Festival

Gratis-Maislabyrinth des CVJM bei Flacht (zwei Hektar groß)

Strandsommer in Weil der Stadt mit 200 Tonnen Sand auf dem Keplerplatz

Kugelpfad in Denkendorf (2,5 km langer Naturerlebnispfad)

Schopflocher Moor mit Holzbohlenweg und Naturschutzzentrum

Vegetation im Schopflocher Moor. Foto: imago stock&people

Schopflocher Moor am Albtrauf

Eine landschaftliche Besonderheit auf der sonst wasserdurchlässigen Albhochfläche mit außergewöhnlicher Vegetation ist unterdessen das Schopflocher Moor (auch bekannt als Torfgrube) in einem ehemaligen Vulkanschlot zwischen Schopfloch und Ochsenwang. Durch das Moor führt ein Holzbohlenweg.

Die Beweidung mit Schottischen Hochlandrindern gehört zum Schutzkonzept. In der Nähe befindet sich das überdachte Naturschutzzentrum Schopflocher Alb – ideal auch bei schlechtem Wetter und völlig kostenlos.