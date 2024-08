Sommerferienprogramm in Köngen

Zum 35. Mal fand dieses Jahr das Sommerferienprogramm in Köngen statt. An diesem Freitag ist das Abschlussfest mit einer Theateraufführung.

Tim Kirstein 08.08.2024 - 18:00 Uhr

Obwohl die Sommerferien längst begonnen hatten, tummelte sich in den vergangenen Tagen eine Vielzahl von Kindern in und um die Köngener Burgschule. Auf den Rasenflächen neben der Schule stehen Bauwerke aus Holz, im Schulhof befindet sich eine Kreativwerkstatt. Der Höhepunkt dieses Jahr war eine 50 Meter lange Wasserrutsche, berichtet Matthias Dold, der Standort- und Einrichtungsleiter des Köngener Jugendhauses Trafo. An diesem Freitag endet das Sommerferienprogramm.