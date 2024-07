Trotz wechselhaften Wetters hat der Verein der Freunde und Förderer der Wilhelma am Wochenende mit rund 1200 Gästen im Maurischen Garten rund um den Seerosenteich seinen musikalischen Sommerabend genießen können.

Der Profimusiker Klaus Graf am Saxophon, Drummer Jochen Spahrl, Keyboarder Rainer Scheithauer und Benni Jud am Bass unterhielten gemeinsam mit der Sängerin Fola Dada die Wilhelmafreunde musikalisch mit Klassikern von Sting bis Michael Jackson. Der Vereinsvorsitzende Georg Fundel erklärte, er hoffe, dass bald mit dem Bau der neuen Anlage für asiatische Elefanten begonnen werden könne. Der Verein wolle, mit Hilfe seiner mehr als 36 000 Mitglieder, insgesamt 15 Millionen Euro zu dem Vorhaben beitragen. Damit das Projekt umgesetzt werden kann, müsse jedoch noch Geld in den kommenden Doppelhaushalt des Landes eingestellt werden.

Lesen Sie auch

Der Verein unterstützt seit 1956 den zoologisch-botanischen Garten. Er hat auch den Bau der neuen Amur-Tigeranlage mit einer Million Euro gefördert, ein Projekt, das auch der Zoodirektor Thomas Kölpin als zukunftsweisend bezeichnete.

Seit seiner Gründung hat der Verein schon rund 20 Millionen Euro an Fördergeld für den zoologisch-botanischen Garten gegeben. Der größte Betrag bisher waren 9,5 Millionen Euro für die afrikanischen Menschenaffen und 1,2 Millionen für die Terra Australis, die 2023 eröffnet wurde.