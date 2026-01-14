Bereits 2025 war das Heusteigviertelfest abgesagt worden, nun ist klar: Auch dieses Jahr wird es kein Straßenfest im Stuttgarter Süden geben – zumindest nicht in bekannter Größe.

Von Freitag bis Sonntag Live-Musik hiesiger Bands lauschen und bei ausgelassener Stimmung Snacks und Getränke in der Mozartstraße und drumherum genießen – darauf hatten sich viele Stuttgarterinnen und Stuttgart in diesem Jahr wieder gefreut, nachdem das Heusteigviertelfest, das ursprünglich jährlich Ende Juni stattfand, im vergangenen Jahr abgesagt worden war.

Nun geben die Veranstalter des Vereins Heusteigviertel e.V. jedoch bekannt: Auch im Jahr 2026 kann das Fest nicht stattfinden. Bereits im vergangenen Jahr gab es Überlegungen, das Viertelfest in kleinerem Rahmen zu veranstalten, etwa nur sonntags zu feiern.

Fest im Heusteigviertel in Stuttgart findet auch 2026 nicht statt

Blick auf das Heusteigviertel in Stuttgart. (Archivbild) Foto: imago/Arnulf Hettrich

Der Grund: Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren Streit um Lärm und Massenandrang in den Straßen des Viertels. Von Jahr zu Jahr kamen mehr Besucherinnen und Besucher auf das Fest und fluteten den Bereich in und um die Mozartstraße und das Viertel – zum Ärger vieler Anwohner. Diese beklagten den Massenandrang sowie eine zunehmende Kommerzialisierung des Festes.

Bereits 2023 hatte es Proteste gegeben, damals einigte man sich auf einen Kompromiss. Die Musiker mussten früher aufhören zu spielen, zudem gab es einen Ausschankstopp ab 23.30 Uhr. Doch auch für die ehrenamtlichen Veranstalter bedeutete der Ansturm von Jahr zu Jahr mehr Organisationsaufwand.

„Das war am Ende einfach so groß, dass man es kaum mehr stemmen, es aber auch nicht wieder kleiner machen konnte“, sagt Marc Bodon, 1. Vorsitzender des Vereins Heusteigviertel e.V., auf Anfrage. „Wir sind eine Handvoll Ehrenamtlicher, die das organisieren. Es war dann langsam schon eine Nummer zu groß.“

Eintägiges Nachbarschaftsfest im Heusteigviertel statt mehrtägiges Event

Für die Nachbarschaft im Heusteigviertel gibt es dieses Jahr jedoch zumindest ein kleines Trostpflaster. „Wir gehen jetzt back to the roots und fangen wieder klein an“, erklärt Marc Bodon. Am Sonntag, 28. Juni 2026, werde es ein kleines Nachbarschaftsfest mit wenigen Ständen auf dem Mozartplatz geben, so Bodon. „Das soll gar nicht in Richtung Party gehen, sondern ist eher als ein Nachbarschaftstreff gedacht. Wir müssen uns jetzt wieder darauf besinnen, dass wir ursprünglich etwas für die Nachbarschaft machen wollten.“