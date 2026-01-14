Bereits 2025 war das Heusteigviertelfest abgesagt worden, nun ist klar: Auch dieses Jahr wird es kein Straßenfest im Stuttgarter Süden geben – zumindest nicht in bekannter Größe.
14.01.2026 - 10:06 Uhr
Von Freitag bis Sonntag Live-Musik hiesiger Bands lauschen und bei ausgelassener Stimmung Snacks und Getränke in der Mozartstraße und drumherum genießen – darauf hatten sich viele Stuttgarterinnen und Stuttgart in diesem Jahr wieder gefreut, nachdem das Heusteigviertelfest, das ursprünglich jährlich Ende Juni stattfand, im vergangenen Jahr abgesagt worden war.