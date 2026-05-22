Sommergastronomie im Kessel: Die 10 schönsten Biergärten in Stuttgart

Was gibt es Schöneres, als im Sommer in einem Biergarten zu sitzen? Kühle Getränke, leckeres, bodenständiges Essen und eine gemütliche Atmosphäre - da verhockt man gerne mal einen Sommernachmittag. Wir haben die besten Biergärten in Stuttgart herausgesucht.

Katzenbacher Hof Ein Ausflugsziel für die gesamte Familie: Seit mehr als 30 Jahren kann man im Katzenbacher Hof umgeben von viel Wald und zwei Seen unweit von Stuttgart-Vaihingen einkehren. Ein Outdoor-Spielplatz und der Streichelzoo machen Familien glücklich. Die Küche ist bodenständig und regional.

Katzenbacher Hof, Katzenbacher Hof 1, Stuttgart-Vaihingen, tägl. ab 11 Uhr

Waldheim Heslach

Ist das der idyllischste Biergarten der Stadt? Das Waldheim Heslach wurde am 31. Mai 1908 eröffnet und gilt als Deutschlands ältestes Waldheim. Seit 2019 führen Evangelos Zahoulis und Florian Neumann die traditionsreiche Lokalität und haben der Speisekarte einen modernen, zeitgemäßen Akzent verliehen. Besonders gut für Familien: Für Kinder bietet der große Ritterburgen-Spielplatz jede Menge Unterhaltung.

Waldheim Heslach, Dachswaldweg 180, Stuttgart-Süd, Mo+Di+Do+Fr 11:30–21, Sa+So 11-21 Uhr

Biergarten Klingenbach

Der Biergarten im Stuttgarter Osten ist ein beliebtes Ausflugsziel im Grünen. In entspannter Atmosphäre genießen Gäste hier regionale Biere und schwäbische Klassiker. Besonders an warmen Tagen lädt der großzügige Biergarten mit seinen schattigen Plätzen zum Verweilen ein – ideal für eine Pause nach dem Spaziergang oder einen geselligen Abend mit Familie und Freunden.

Biergarten Klingenbach, Landhausstr. 224, Stuttgart-Ost, tägl. 11-22 Uhr

Augustiner Biergarten im Kurpark

Der Augustiner Biergarten im Cannstatter Kurpark verbindet historisches Flair mit entspanntem Biergarten-Feeling. Unter alten Bäumen genießen Gäste hier schwäbische Klassiker und kühle Getränke in entspannter Umgebung – ideal für eine Auszeit im Grünen oder einen gemütlichen Sommerabend in Bad Cannstatt. Oft finden hier auch Konzerte und Lesungen statt.

Augustiner Biergarten, Königsplatz 1, Stuttgart-Bad Cannstatt, tägl. 15-23 Uhr

Tschechen und Söhne auf der Karlshöhe

Hat man die Karlshöhe zwischen Süd und West erst mal erklommen, darf man sich einen der beliebtesten Biergärten der Stadt freuen. Zwischen alten Bäumen und mit einem Fernblick, der bis zum Neckartal und in die Weinberge reicht, liegt der Biergarten Tschechen und Söhne.

Tschechen & Söhne, Humboldtstr. 44, Stuttgart-Süd, Öffnungszeiten richten sich nach dem Wetter

Flora & Fauna

Eine wahre Oase im sonst so zubetonierten Kessel ist das Flora & Fauna. Direkt am Schlossgarten gelegen, ist die Location vor allem an sonnigen Tagen ein beliebter Spot fürs Feierabendbier. Neben Flammkuchen, Currywurst und Pommes gibt’s hier auch eine Auswahl an Kuchen.

Flora & Fauna, Am Schwanenpl. 10, Stuttgart-Ost, tägl. 11-23 Uhr

Buschpilot

Nur wenige Meter vom Flora & Fauna entfernt, findet man in der Parkanlage Villa Berg den Buschpilot. Hier gibt es schwäbische Hausmannskost, Kaffee, Kuchen und Bier mit einem fantastischen Blick ins Grüne und Blühende.

Buschpilot, Karl-Schurz-Str. 28C, Stuttgart-Ost, tägl. 11.30-23 Uhr

Ein Biergarten mit einem fantastischen Blick ins Grüne. Foto: IMAGO/Achim Zweygarth

Biergarten Paulaner am alten Postplatz

Es ist wohl der urbanste Biergarten Stuttgarts: Im Paulaner am alten Postplatz sitzt man entspannt unter alten Bäumen und kann den trubeligen City-Alltag bei bayerischen und schwäbischen Wirtshausspezialitäten und frisch gezapftem Bier beobachten.

Biergarten Paulaner, Calwer Str. 45, Stuttgart-Mitte, So-Di 10-22:30, Mi+Do 10-23.30, Fr+Sa 10-0:30 Uhr

Wirtshaus Ratze

Das Stuttgarter Wirtshaus Ratze ist ein guter Ort. Mit Spielplatz, Kulturanschluss und den vermutlich besten Käsespätzle der Stadt. Wer hier zu Gast ist, schaut etwas neidvoll auf die Kleingärtner Raichberg, die einen so tollen Biergarten in der Nachbarschaft haben. Die übersichtliche Karte wechselt häufig, manchmal sogar täglich.

Wirtshaus Ratze, Raichberg 4, Stuttgart-Ost, Di 16-22, Do-Fr 16-22, Sa 12-22, So 12 bis 20 Uhr

Biergarten Killesberg

Der Biergarten Höhenberg steht seit 2018 unter der Leitung von Denis Alexander Gras, der auf regionale Zutaten und hohe Produktqualität setzt. Vieles ist hausgemacht – von den Spinatknödeln bis zum Schnitzel – und macht den Biergarten zu einer kulinarischen Bereicherung am Killesberg.

Biergarten Killesberg, Stresemannstr. 39, Stuttgart-Nord, tägl. ab 11.30 Uhr