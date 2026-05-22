Sommergastronomie im Kessel Die 10 schönsten Biergärten in Stuttgart
Schattige Terrassen, kühle Drinks und bodenständiges Essen: Sommerzeit ist Biergartenzeit! Wir haben zehn Tipps für alle, die gerne draußen die Zeit verhocken.
Schattige Terrassen, kühle Drinks und bodenständiges Essen: Sommerzeit ist Biergartenzeit! Wir haben zehn Tipps für alle, die gerne draußen die Zeit verhocken.
Was gibt es Schöneres, als im Sommer in einem Biergarten zu sitzen? Kühle Getränke, leckeres, bodenständiges Essen und eine gemütliche Atmosphäre - da verhockt man gerne mal einen Sommernachmittag. Wir haben die besten Biergärten in Stuttgart herausgesucht.