Die Gewinner beim „Sommerhaus der Stars“ stehen fest. Kurz vor Schluss gab es noch einmal mächtig Stress zwischen den aufgeheizten Promis.

jbr/dpa 12.11.2024 - 22:53 Uhr

Die Gewinner der TV-Sendung „Das Sommerhaus der Stars“ sind gekürt worden. Die Reality-Stars Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) haben die RTL-Show gewonnen. Das queere Paar („Bachelor in Paradise“) kann damit 50.000 Euro einstreichen. Die zwei setzten sich zuletzt gegen den Fußballer Lorik Bunjaku (28) und seine 27-jährige Freundin Denise Hersing („Ex on the Beach“) durch. Der Weg zum Sieg führte unter anderem durch einen Parcours mit Bällebad und durch eine Hindernisstrecke, die gemeinsam - in Handschellen aneinander gekettet - zu bewältigen war.