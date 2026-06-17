Beim 32. Sommernachtskino auf dem Schlossberg in Herrenberg stehen in diesem Jahr Komödien hoch im Kurs – ebenso wie Sagenstoff. Der Vorverkauf hat begonnen.

Vom 23. Juli bis zum 9. August werden beim Herrenberger Sommernachtskino an 18 Abenden die digitalen Projektoren angeworfen. Vor der idyllischen Kulisse neben dem Schlossbergturm gibt es unter freiem Himmel 16 verschiedene Filme zu sehen. Ralph Giesert, Joachim Borkowski und Björn Grethen alias Die KinoMacher setzen dabei in diesem Jahr auf amüsante und dabei teils auch nachdenkliche Unterhaltung, denn mehr als die Hälfte der Filme sind Komödien.

Eröffnet wird der Filmreigen mit „Das Kanu des Manitu“ von und mit Bully Herbig in einer köstlichen Doppelrolle am Donnerstag, 23. Juli. Es folgen der mit bisher 1,55 Millionen Besuchern in Deutschland höchst erfolgreiche Science-Fiction-Film „Der Astronaut – Projekt Hail Mary“ mit Ryan Gosling und Sandra Hüller und das ebenfalls prominent besetzte Mode-Sequel „Der Teufel trägt Prada 2“, der als Abschlussfilm des Herrenberger Kinosommers am Sonntag, 9. August, noch ein zweites Mal gezeigt wird. Wem’s nach Nervenkitzel ist, der dürfte an „The Housemaid - Wenn sie wüsste“ (Montag, 27. Juli) seine Freude haben.

Hape Kerkeling glänzt als Tennisclub-Vorsitzender

Hape Kerkeling führt dann am Sonntag, 25. Juli, als Vorsitzender eines Tennisclubs durch eine herrlich hitzig geführte Mitgliederversammlung. Überhaupt: Komödienstoff. Davon hat das 32. Herrenberger Sommernachtskino diesmal reichlich zu bieten. Christian Clavier gibt sich zum Beispiel in der französischen Klamotte „Ab durch die Mitte – Mit Vollgas durch Paris“ als schlitzohriger Schlüsseldienstleister die Ehre (29. Juli). Aufgrund zahlreicher Vorlesestunden an Verbrechenshergängen bestens geschulte Wolltiere lösen außerdem in „Glennkill: Ein Schafskrimi“ (30. Juli) den Fall, wie ihr Schäfer (Hugh Jackman) ums Leben kam.

„Extrawurst“ mit Hape Kerkeling läuft am 26. Juli. Foto: Studiocanal

Gleich zweimal zum Einsatz kommt der neue Leinwandspaß „Minions & Monster“ (1. und 7. August) mit den wie aus dem Überraschungsei gepellten Animationsfilmhelden, die diesmal auf der Suche nach gruseligen Figuren für einen Monsterfilm sind und dabei auch bekanntem Filmklassikerpersonal begegnen. Die US-Komödie „Solo Mio“ (2. August) schickt den Comedian Kevin James auf eine Hochzeitsreise nach Italien, allerdings ohne seine Braut. „Verflucht normal“ (3. August) erzählt auf humorige Art von einem jungen Schotten, der seine Tourette-Krankheit publik gemacht hat und dafür von der Queen ausgezeichnet worden ist.

Dokumentarfilmerin berichtet von Afrika-Erlebnissen

Im französischen „Chéri, ich komme! - Die Erfindung der Lust“ (4. August) spielt François Cluzet („Ziemlich beste Freunde“) einen Tüftler, der zur Freude (nicht nur) seiner unterbefriedigten Frau wirkungsvolle Sexspielzeuge entwickelt. Christoph Maria Herbst wiederum tritt dann in der Tragikomödie „Sommer auf Asphalt“ (6. August) in die Pedale.

Apropos Pedale. Für den Dokumentarfilm „Same Sun - Mit dem Fahrrad durch Afrika“ (5. August) hat Wiebke Lühmann 430 Tage im Sattel gesessen und dabei zwischen Freiburg und dem Kap der Guten Hoffnung auf dem Weg durch 22 Länder rund 20.000 Kilometer abgespult. Sie selbst wird als Gast des Sommernachtskinos auch persönlich über ihre inneren wie äußeren Herausforderungen Auskunft geben.

Die European Outdoor Film Tour ist wieder gesetzt

Einmal mehr ist beim Herrenberger Film-Open-Air ein Abend der jüngsten Kompilation des EOFT (28. Juli) gewidmet. „Die European Outdoor Film Tour ist seit über zehn Jahren fester Bestandteil unseres Programms und wird immer gut angenommen, egal, wie das Wetter ist“, merkt Ralph Giesert an. Diesmal dokumentieren die Beiträge einen Eiskunstlaufweltrekord mit Inklusionsrelevanz, eine 50-tägige Expedition durch das Denali-Massiv in Alaska, zwei besondere Gipfeli-Touren in der Schweiz sowie das Porträt einer 50-jährigen Outdoor-Pionierin.

Und dann wären da noch zwei starke Filme über zwei besondere Helden. Das Biopic „Michael“ (31. Juli) zeichnet den Weg von Michael Jackson vom talentierten Sängerkind zum sich von der Familie abnabelnden Superstar mit eindrucksvollen Gesangs- und Tanzshoweinlagen nach – und in Christopher Nolans mit Spannung erwartetem „Die Odyssee“ (8. August) kehrt Matt Damon als Odysseus nach dem Trojanischen Krieg zurück nach Ithaka. „Diesen Film zu bekommen war ein kleiner Kraftakt, umso mehr freuen wir uns, dass wir ihn auf dem Schlossberg zeigen dürfen“, sagt Ralph Giesert.

Das Ambiente lädt zum Gucken und Genießen ein

Wie immer seit Bestehen des seit über 30 Jahren jeden Sommer auf den Schlossberg mit seinen alten Bäumen und historischen Gemäuern zurückkehrenden Open-Air-Kinos lohnt der Aufstieg über die Treppen von der Altstadt hinauf schon Stunden vor Einbruch der Dunkelheit. Bei Apfelschorle, Bier oder einem Gläschen Sekt oder Wein sowie diversen kulinarischen Angeboten lässt sich der Blick über das sommerliche Gäu genießen und auf den mit Einbruch der Dämmerung beginnenden Filmabend einstimmen. Vor der überdimensionalen Leinwand von etwa 100 Quadratmetern stehen etwa 1000 bequeme Sitzplätze (darunter auch wieder die beliebten Paarbänkle) bereit, zum Einsatz kommt laut den Veranstaltern modernste digitale Projektionstechnik.

Tickets im Vorverkauf beim „Gäuboten“ in der Horber Straße 42, Herrenberg, oder online zu elf Euro plus Vorverkaufsgebühr. Weitere Informationen zum Sommernachtskino gibt es unter www.kinomacher.de.