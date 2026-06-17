Beim 32. Sommernachtskino auf dem Schlossberg in Herrenberg stehen in diesem Jahr Komödien hoch im Kurs – ebenso wie Sagenstoff. Der Vorverkauf hat begonnen.
17.06.2026 - 13:31 Uhr
Vom 23. Juli bis zum 9. August werden beim Herrenberger Sommernachtskino an 18 Abenden die digitalen Projektoren angeworfen. Vor der idyllischen Kulisse neben dem Schlossbergturm gibt es unter freiem Himmel 16 verschiedene Filme zu sehen. Ralph Giesert, Joachim Borkowski und Björn Grethen alias Die KinoMacher setzen dabei in diesem Jahr auf amüsante und dabei teils auch nachdenkliche Unterhaltung, denn mehr als die Hälfte der Filme sind Komödien.