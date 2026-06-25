Die Esslinger Stadtbücherei, der Schauspieler Gerhard Polacek und unsere Zeitung präsentieren zum 16. Mal die sommerliche Reihe. Der Vorverkauf beginnt.
Esslingen gilt als eine der sehenswertesten Städte weit und breit. Vieles findet in Reiseführern lobende Erwähnung, Sehenswürdigkeiten wie der Dicke Turm oder die Alte Zimmerei wurden unzählige Male fotografiert und per Postkarte in die Welt hinausgetragen. Doch es gibt auch Orte in Esslingen, die nicht jeder auf der Rechnung hat. Einige der schönsten, originellsten, überraschendsten und reizvollsten Plätzchen in Esslingen werden jedes Jahr zur Sommerzeit zu „Erlesenen Orten“. Der Vorverkauf für die neue Saison beginnt an diesem Wochenende, und wie in jedem Jahr dürften die Tickets im Handumdrehen vergriffen sein.