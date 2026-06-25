Esslingen gilt als eine der sehenswertesten Städte weit und breit. Vieles findet in Reiseführern lobende Erwähnung, Sehenswürdigkeiten wie der Dicke Turm oder die Alte Zimmerei wurden unzählige Male fotografiert und per Postkarte in die Welt hinausgetragen. Doch es gibt auch Orte in Esslingen, die nicht jeder auf der Rechnung hat. Einige der schönsten, originellsten, überraschendsten und reizvollsten Plätzchen in Esslingen werden jedes Jahr zur Sommerzeit zu „Erlesenen Orten“. Der Vorverkauf für die neue Saison beginnt an diesem Wochenende, und wie in jedem Jahr dürften die Tickets im Handumdrehen vergriffen sein.

2011 brachten der Schauspieler Gerhard Polacek, unsere Zeitung und die Esslinger Stadtbücherei diese Reihe auf den Weg. Inzwischen ist daraus ein Klassiker geworden, der große Resonanz beim literaturbegeisterten Publikum findet. Mal wurden die Gäste in schwindelnde Höhen ins Turmzimmer der Stadtkirche entführt, ein andermal las Polacek tief unten im historischen Wasserspeicher der Burg oder im Mettinger Luftschutzbunker.

Mal traf man sich in einer leergepumpten Schleusenkammer auf dem Grund des Neckars, mal in einem verwaisten Hotel, auf der Hochwacht oder im Dicken Turm der Esslinger Burg. Zu jedem dieser Orte wählt Gerhard Polacek literarische Kabinettstückchen aus, die perfekt zum jeweiligen Ambiente passen. Dazu servieren die Veranstalter kleine Erfrischungen. Und noch etwas macht diese Reihe so besonders: Jede Veranstaltung bleibt ein einmaliges Ereignis. Obwohl die Tickets meist schon kurz nach Vorverkaufsbeginn restlos vergriffen sind, gibt es keine Wiederholung.

Esslingen zeigt neue Seiten

Drei „Erlesene Orte“ haben die Veranstalter für diesen Sommer ausgewählt. Zum Auftakt geht es am Donnerstag, 16. Juli, um 18 Uhr in Eberhard Sohns Gemüsebaubetrieb in Mettingen. Dort greift Polacek ins Schatzkästlein der Literatur, um seinem Publikum zu zeigen, „wie die Erde schmeckt“. Und wie immer steuert er persönliche Erinnerungen bei: „Natürlich habe ich als Kind mit Begeisterung Erde gegessen“, verrät der Schauspieler. „Bis ich irgendwann entdeckte, dass es ein enormer kulinarischer Zugewinn ist, stattdessen ihre mannigfaltigen Früchte, in welcher Form auch immer, zu essen oder zu trinken, um danach vergnügt herumzutollen.“ Wie es honorige Literaten mit Mutter Natur halten, werden die Gäste der „Erlesenen Orte“ an diesem Abend erfahren.

Tag für Tag gehen unzählige Menschen am Wolfstor vorüber, doch wie es da drinnen aussieht, wissen nur die wenigsten. Dieser historische Ort hat Gerhard Polacek schon immer fasziniert: „Durch das Wolfstor verließ die ehemalige Via Rheni, der Haupthandelsweg von Speyer nach Ulm und weiter nach Italien, die alte Reichsstadt Esslingen. Heute tagen Lokalpolitiker in diesem Turm, fast bis ganz oben unterm Dach, damit sie nicht abheben.“ Dank freundlicher Einladung durch die CDU-Ratsfraktion sind die „Erlesenen Orte“ am Donnerstag, 6. August, ab 18 Uhr im Wolfstor zu Gast. Was keiner ahnt: In dem historischen Gemäuer soll mitunter ein gar seltsames Wesen seinen Schabernack treiben.

Und zum guten Schluss möchte Gerhard Polacek auch noch das Tanzbein schwingen und das Tanzsportzentrum des Schwarz-Weiß-Clubs in der Limburgstraße 6 in Berkheim am Donnerstag, 3. September, ab 18 Uhr zu einem „erlesenen Ort“ machen. „Wenn das Leben in Schwung kommt“ heißt das Motto des Abends. Polacek erklärt: „Schritte helfen dir enorm, von A nach B zu gelangen oder ziellos umherzuschlendern. Sie in der entsprechenden Reihenfolge mit einem musikalischen Rhythmus in Einklang zu bringen, lässt dich schweben und fliegen – noch dazu nachhaltig und schadstofffrei.“

Heiß begehrte Tickets

Der Vorverkauf für die „Erlesenen Orte“ beginnt an diesem Freitag um 10 Uhr. Tickets zum Preis von 15 Euro (einschließlich Getränk) gibt es ausschließlich bei Reservix. Karten können dort per Internet oder bei Reservix-Vorverkaufsstellen wie der Esslinger Stadtinfo gekauft werden.