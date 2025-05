In der Geburtsstadt von Gottlieb Daimler haben Radfahrer und Fußgänger in den nächsten Wochen Vorfahrt. Am Samstag wurde in der Weststadt die zweite Sommermeile eröffnet, die bis in den September hinein mit zahlreichen Veranstaltungen und Angeboten zum Flanieren einlädt. Gleichzeitig haben Landrat Richard Sigel und Thorsten Englert, Schorndorfs Erster Bürgermeister, den Startschuss zur Stadtradelaktion gegeben. Drei Wochen lang schwingen sich nun Jung und Alt in den Sattel, um so viele Kilometer wie möglich auf zwei Rädern zurückzulegen.

Auf einem Tandem strampeln mehrere Radelnde in die gleiche Richtung: Dieses Prinzip haben sich der Rems-Murr-Kreis und die Stadt Schorndorf zu eigen gemacht und ein buntes Programm mit Live-Musik von Beachwood Cat, der Bigband der Jugendmusikschule, DJ Danne sowie Bastelaktionen für die kleinen Gäste und viele kulinarische Angebote auf die Beine gestellt. Es war der Auftakt für zwei Veranstaltungen, die in den nächsten Wochen wieder viele Menschen in Bewegung bringen werden – beim Stadtradeln, allein oder im Team, für die eigene Gesundheit und das Klima, und auf der Sommermeile unter dem Motto „Weststadt Kunterbunt“.

Der Bereich der Sommermeile ist künftig verkehrsberuhigt

Es gibt noch einen Grund, warum Sommermeile und Stadtradeln gut zusammenpassen. Nach der Premiere des Straßenfests in der Weststadt im Vorjahr hat die Stadtverwaltung in Abstimmung mit dem Gemeinderat den Bereich von der Gottlieb-Daimler-Straße 45 bis zur Schlichtener Straße 12 dauerhaft als verkehrsberuhigten Bereich ausgewiesen. Die neue Verkehrsregelung wurde zum Start der Sommermeile 2025 umgesetzt. Somit gilt dort für alle Schrittgeschwindigkeit, und Fußgänger und Radfahrer dürfen auf der gesamten Verkehrsfläche gleichberechtigt am Verkehrsgeschehen teilnehmen.

Schon seit 2008 sind die Schorndorfer beim Stadtradeln dabei. In diesem Jahr sei man mit mehr als 800 Einzelanmeldungen und acht Schulen auf Rekordkurs, erklärte Thorsten Englert. „Denn es ist wichtig, Kinder früh aufs Rad zu setzen.“ Und nicht nur in der Daimlerstadt wird kräftig in die Pedale getreten. „Ich freue mich, dass von Jahr zu Jahr mehr mitmachen. Der Rems-Murr-Kreis ist in Baden-Württemberg und bundesweit was die Zahl der Teilnehmenden anbetrifft, ganz weit vorne“, sagte Landrat Sigel, der, ebenso wie Hartmut Holzwarth, der Oberbürgermeister Winnendens, oder Raimon Ahrens, der Rathauschef in Rudersberg, mit dem Rad gekommen war.

Die Fahrradwaschanlage Foto: Eva Herschmann

Wer wollte, konnte gleich losstarten – entweder auf der Rennradtour oder aber auf der etwas gemütlicheren Familientour. Wer es etwas langsamer angehen wollte, ließ zunächst einmal sein Zweirad von Fachleuten durchchecken oder brachte es in die Fahrradwaschanlage. Deren Erfinder Stefan Sarfert – „25 Stück davon habe ich gebaut“ – überwachte in Schorndorf jeden Waschvorgang, bei dem ähnlich einer Autowaschanlage mit Bürsten und Lappen dem Dreck an Rahmen und Felgen zu Leibe gerückt wird. Lastenräder standen für Testfahrten bereit, derweil Schorndorfs Radwegekoordinator Patrick Hippich von der Stabsstelle für Klimaschutz und Mobilität und sein Mitarbeiter Nikolai Licata den Wettstreit im Schlauchmantelwechseln auf Zeit organisierten.

Neu auf der Sommermeile ist der „After-Work Donnerstag Schorni Style“

Die erste Sommermeile im vergangenen Jahr war ein Erfolg, und die zweite Runde hat noch mehr zu bieten. Denn der geschmückte Straßenzug zwischen Marktplatz und Rosenplatz wird von nun an einmal in der Woche zum „After-Work Donnerstag Schorni Style“ mit Livemusik. Von 18 bis 22 Uhr können Besucherinnen und Besucher den Feierabend genießen, Freunde treffen und den Tag bei guter Musik und Sommerlaune ausklingen lassen Los geht es an diesem Donnerstag mit der Band Korinek, Mourenec & Audes. „Die Sommermeile ist außerdem in die Schowo integriert und geht nahtlos in unsere Reihe Summer in the City über, die am Donnerstag, 31. Juli, beginnt“, sagte Julia Geiger vom Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement.