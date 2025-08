Am Waldsee in Fornsbach läuft das Sommernachtsfest: mit Feuerwerk, Frühschoppen und Familienprogramm. Hier gibt’s Bilder vom Jux-Triathlon.

Mit einem Fass Freibier, viel Gelächter und einer Portion Wetterglück ist das Sommernachtsfest in Murrhardt-Fornsbach (Rems-Murr-Kreis) gestartet. Pünktlich zum offiziellen Auftakt am Freitagabend verzogen sich die Regenwolken – und Bürgermeister Armin Mößner konnte den Hahn mit kräftigen Schlägen ins 56-Liter-Fass treiben.

Danach haben die Teams des traditionellen Jux-Triathlons das Kommando übernommen: Im kalten See warteten auf die Teilnehmer drei schräge Disziplinen, viel Applaus und jede Menge Spaß.

Triathlon mit Melonen, Schildkröten und Strumpfhosen

Es gibt auch einen kleinen Vergnügungspark Foto: Edgar Layher

Ein Dutzend Zweierteams trat gegeneinander an – mit Flossen an den Händen, verbundenen Augen und eine Wasser Melone haltend ging es durch einen Bojenparcours, gesteuert nur per Zuruf des Partners. Danach zogen sich die Teilnehmenden per Seil und auf einer aufblasbaren Schildkröte liegend übers Wasser. Zum Abschluss sollten Flaschen mit einer befüllten Strumpfhose am Kopf umgekegelt werden.

„Unmöglich, so etwas zu trainieren“, meinte Teilnehmerin Tamara Braun lachend, die mit ihrem Bruder Domenic an den Start ging – und sprach damit wohl allen aus dem Herzen. „Es geht nicht ums Gewinnen, sondern um den Spaßfaktor“, ergänzte ihr 24 -jähriger Bruder und Teamkollege. Am Samstag tun die beiden Geschwister als Sanitäter fürs Rote Kreuz ihren Dienst auf dem Festgelände in Fornsbach.

Samstagabend: 80er-Hits und Feuerwerk am Waldsee

Auch an diesem Samstag bleibt die Stimmung hoch. Der Vergnügungspark öffnet am Nachmittag. DJ Pete sorgt am Abend um 19 Uhr für musikalische Zeitreisen in die 80er – das große Feuerwerk über dem See ist gegen 22.30 Uhr geplant und wird wieder zahlreiche Besucher anziehen. Sitzplätze, Decken und gute Laune sind empfohlen.

Sonntag am Waldsee: Frühschoppen, Musik und Spiele

Der Sonntag beginnt ab 11 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück und Frühschoppen. Danach bietet das Fest ein familienfreundliches Programm mit Musik, Fahrgeschäften, Mitmach-Theater um 14 Uhr und kulinarischem Angebot direkt am Wasser. Am Montag ab 14 Uhr rundet eine Spiele-Rallye für Kinder das lange Festwochenende ab – ideal für alle, die mit einem Lächeln in die Sommerferien starten wollen.