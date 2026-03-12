Winterreifen im Sommer zu fahren, mag verlockend sein. Sich den Reifenwechsel zu sparen, kann jedoch Nachteile haben.
12.03.2026 - 12:30 Uhr
Alljährlich steht der Reifenwechsel von Winter- auf Sommerreifen an. Zwar ist es rein rechtlich erlaubt, mit Winterbereifung auch im Sommer zu fahren, solange diese eine Profiltiefe von mindestens 1,6 Millimetern aufweisen (Die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) empfiehlt mindestens 4 Millimeter). Wer glaubt, sich den Aufwand eines Wechsels sparen zu können, geht damit jedoch in mehrfacher Hinsicht ein Risiko ein.