Die Winterreifenpflicht ist Autofahrern bekannt – aber Italien führt nun auch einen Sommerreifenzwang ein. Bei Zuwiderhandlung droht eine saftige Strafe.
20.03.2026 - 13:55 Uhr
Da sage noch einmal jemand, Deutschland sei ein übermäßig bürokratisches Land: Italien scheint uns bei der Regelungswut noch zu schlagen, denn seit dem 15. April 2025 gelten südlich des Brenners neue Vorschriften für die Bereifung von Kraftfahrzeugen. Die wichtigste Änderung betrifft das Verbot von Winterreifen während der Sommermonate – kein Aprilscherz.