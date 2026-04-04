In Italien sind Allwetterreifen nur mit Einschränkung zugelassen: Ab dem 16. Mai müssen sie einen bestimmten Geschwindigkeitsindex aufweisen,
24.03.2026 - 15:55 Uhr
Wer dem wechselhaften deutschen Wetter entkommen will und einen Roadtrip nach Südtirol oder weiter hinein nach „Bella Italia“ plant, hat vielleicht schon von einer strengen „Sommerreifenpflicht“ gehört. Viele Urlauber sind verunsichert und fragen sich, ob die praktischen Ganzjahresreifen für den Italien-Urlaub extra abmontiert werden müssen.