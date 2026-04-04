In Italien sind Allwetterreifen nur mit Einschränkung zugelassen: Ab dem 16. Mai müssen sie einen bestimmten Geschwindigkeitsindex aufweisen,

Wer dem wechselhaften deutschen Wetter entkommen will und einen Roadtrip nach Südtirol oder weiter hinein nach „Bella Italia“ plant, hat vielleicht schon von einer strengen „Sommerreifenpflicht“ gehört. Viele Urlauber sind verunsichert und fragen sich, ob die praktischen Ganzjahresreifen für den Italien-Urlaub extra abmontiert werden müssen.

Ein genauerer Blick in die italienische Straßenverkehrsordnung (Codice della Strada) bringt Klarheit. Die gute Nachricht vorweg: Auch im Sommer sind Allwetterreifen in Italien im Prinzip erlaubt! Es gibt jedoch ein wichtiges Detail, auf das unbedingt geachtet werden muss.

Manche Reifen sind in Italien nicht mehr zulässig. Foto: Eibner-Pressefoto

Warum in Italien de facto eine Sommerreifenpflicht gilt

Oft ist von einer Sommerreifenpflicht in Italien die Rede. Auch wenn das Gesetz nicht ausdrücklich vorschreibt, dass Reifen zwingend die Bezeichnung „Sommerreifen“ tragen müssen, greift in den warmen Monaten eine strenge Regelung, die faktisch genau wie eine solche Pflicht wirkt. Der Grund dafür liegt in den Vorgaben zum sogenannten Geschwindigkeitsindex.

Magische Grenze am 15. Mai

In Italien gilt auf vielen Straßen zwischen dem 15. November und dem 15. April eine Winterausrüstungspflicht. In dieser Zeit dürfen Winter- oder Ganzjahresreifen (mit M+S-Kennzeichnung) gefahren werden, die einen niedrigeren Geschwindigkeitsindex haben, als in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

Wenn der Frühling kommt, gibt es einen Übergangsmonat (15. April bis 15. Mai). Und genau hier schnappt die Falle zu: Ab dem 16. Mai müssen alle montierten Reifen zwingend einen Geschwindigkeitsindex aufweisen, der mindestens der eingetragenen bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit in der Zulassungsbescheinigung entspricht.

M+S-Reifen mit falschem Index

Wird ein Fahrzeug im Sommer mit M+S-Reifen erwischt, deren Geschwindigkeitsindex zu niedrig ist, drohen empfindliche Bußgelder und im schlimmsten Fall sogar die Beschlagnahmung des Fahrzeugs. Da viele reine Winterreifen einen niedrigeren Index haben, müssen diese im Sommer zwingend gewechselt werden – daraus ergibt sich die De-facto-Sommerreifenpflicht.

Geschwindigkeitsindex für Sommerreifen in Italien

Der Geschwindigkeitsindex (auch Speed Index oder SI genannt) gibt die maximal zulässige Geschwindigkeit an, für die ein Reifen ausgelegt und zugelassen ist. Er wird als Buchstabe auf der Reifenflanke angegeben und ist für die Verkehrssicherheit von Bedeutung. Die wichtigsten Geschwindigkeitsindizes sind:

L = 120 km/h

M = 130 km/h

N = 140 km/h

P = 150 km/h

Q = 160 km/h

R = 170 km/h

S = 180 km/h

T = 190 km/h

H = 210 km/h

V = 240 km/h

W = 270 km/h

Sind Ganzjahresreifen (Allwetterreifen) in Italien nun erlaubt?

Ja, absolut! Ganzjahresreifen sind in Italien das ganze Jahr über legal. Folgende Maßgaben sind jedoch zu beachten:

Im Winter: Die Reifen müssen die M+S-Kennzeichnung (Mud and Snow) tragen, um als wintertauglich zu gelten. Pflicht ist inzwischen auch das Alpine-Symbol (3PMSF - das Berg-Piktogramm mit Schneeflocke), das die tatsächliche Wintertauglichkeit bestätigt.

Im Sommer: Sollen die Ganzjahresreifen auch im italienischen Sommerhalbjahr gefahren werden, muss der Geschwindigkeitsindex stimmen! Er darf nicht niedriger sein als der Wert, der im Fahrzeugschein steht.

Wurde beim Kauf der Allwetterreifen darauf geachtet, dass der Geschwindigkeitsindex für das Auto ausreicht (was bei den meisten modernen Ganzjahresreifen der Fall ist), bewegt sich man rechtlich auf der sicheren Seite. Ein Tausch gegen Sommerreifen ist in den warmen Monaten dann nicht nötig.

Automobilclub empfiehlt Sommerreifen für Italien

Automobilclubs wie der ACI (Automobile Club d’Italia) weisen indes darauf hin, dass Ganzjahresreifen immer ein Kompromiss sind. Im heißen italienischen Hochsommer haben echte Sommerreifen einen kürzeren Bremsweg und verschleißen weniger schnell.