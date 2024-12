Tourismus in Baden-Württemberg: Rekordsommer 2024

Die Sommersaison 2024 bescherte einen Tourismus-Rekord in Baden-Württemberg. Es habe 14,2 Millionen Ankünfte und 35,4 Übernachtungen gegeben.

red/epd 16.12.2024 - 11:17 Uhr

. Die Tourismus-Sommersaison 2024 in Baden-Württemberg schließt mit dem bisher höchsten Ergebnis ab. Nach vorläufigen Zahlen habe es 14,2 Millionen Ankünfte und 35,4 Übernachtungen gegeben, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Stuttgart mit. Gegenüber der Sommersaison 2023, dem bisherigen Höchstwert, seien dies nochmals 1,5 Prozent mehr Ankünfte sowie 0,8 Prozent mehr Übernachtungen. Das touristische Sommerhalbjahr reiche von Mai bis Oktober. Die stärksten Monate waren der Juli mit 6,5 Millionen Übernachtungen und der August mit 6,7 Millionen Übernachtungen.