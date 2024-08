Sommerspiele in Paris

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft muss weiter auf den ersten Olympiasieg seit 2012 warten. Im Finale von Paris ist Dauerrivale Niederlande zu stark. Auch der Bundeskanzler ist dabei.

Von Thomas Wolfer und Tom Bachmann, dpa 08.08.2024 - 20:35 Uhr

Paris - Die deutschen Hockey-Männer müssen sich nach einer bitteren Finalniederlage bei den Olympischen Spielen in Paris mit der Silbermedaille begnügen. Die Weltmeister-Mannschaft unterlag Europameister Niederlande nach langem Kampf 1:3 (1:1, 0:0) im Penaltyschießen und konnte die angepeilte Gold-Mission nicht wie gewünscht beenden. Zwölf Jahre nach dem bislang letzten Olympiasieg des Teams in London war die Auswahl des Deutschen Hockey-Bunds angetreten, um in Frankreich wieder zu triumphieren.