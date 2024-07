Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz lässt im Urlaub auch gern einmal alle fünfe gerade sein. Auf die Frage im "Interview der Woche" der ARD, ob er im Urlaub auch faul sein könne, sagte der SPD-Politiker: "Das kann ich ziemlich gut. Auch wenn ich jogge, zum Beispiel, zähle ich nicht zu den Leuten, die Musik hören und sich komplizierte Gedanken machen. Sondern ich jogge."

Wohin er in den Sommerurlaub fahren will, verriet Scholz nicht. Darüber berichte er danach. Der Kanzler ließ aber wissen, was er sich von den freien Tagen erhofft. "Ich freu mich darauf, dass Ruhe herrscht, dass ich Sport machen kann, dass ich die Landschaft genießen kann, und dass ich Bücher lesen kann und dass ich einfach viel Zeit habe zusammen mit meiner Frau." Beim Laufen könne man gut entspannen, findet Scholz. "Das Gleiche gilt natürlich auch im Urlaub. Wenn man da sitzt, da kann man auch einfach mal in die Sonne gucken."

Scholz' größter Wunsch für den Sommer ist dann aber doch ein hochpolitischer. "Der größte Wunsch wäre, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine beendet. Weil es so furchtbar ist, was da passiert."