Gute Aussichten für einen Ausflug aufs Frühlingsfest: Der Mai beginnt mit Sommerwetter in Stuttgart. Pünktlich zum Feiertag kratzen die Temperaturen an der 30-Grad-Marke.

Der Start in den Mai bringt Sommerwetter mit sich: Die Temperaturen in Stuttgart sollen bis Donnerstag auf bis zu 28 Grad steigen, sagt Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Im Gespräch mit unserer Redaktion geht der Meteorologe davon aus, dass der 1. Mai der wohl bisher wärmste Tag des Jahres wird. Grillpartys und Ausflügen aufs Frühlingsfest am Tag der Arbeit steht das Wetter also nicht im Weg.

Ganz im Gegenteil: Laut Schuster ist es möglich, dass es sogar noch wärmer wird. „Die Modelle zeigen jeden Tag höhere Temperaturen an“, sagt der Wetterexperte. „Wer weiß, vielleicht wird am Donnerstag sogar die 30er-Marke geknackt.“ Was klar ist: In der Stadt werden die Temperaturen gefühlt höher sein als an den Messstationen des Wetterdienstes, die in zwei Meter Höhe über dem Boden im Schatten messen. „Auf dem Schlossplatz gibt es am Nachmittag gefühlt bestimmt mehr als 30 Grad“, sagt Schuster.

Lesen Sie auch

DWD: Gewitter sind bis Donnerstag nicht in Sicht

Doch bereits zu Wochenanfang zeigt sich das Wetter in der Region Stuttgart von seiner besten Seite. „Wolken zeigen sich nur noch heute und morgen“, sagt der DWD-Experte. „Am Mittwoch und Donnerstag scheint fast immer die Sonne.“ Auch Unwetter deuten sich nicht an. „Gewitter sind keine in Sicht“, sagt Thomas Schuster. „Es ist viel zu trocken bei uns.“ In den Bergen könne das anders aussehen. Über dem Schwarzwald sei vielleicht Mal eine Gewitterwolke zu sehen, aber die komme nicht bis Stuttgart.

Zum Ende der Woche flaut das Sommerwetter ein wenig ab. Von Freitag an ströme ein bisschen kühlere Luft nach Stuttgart. Die Temperaturen sollen leicht zurückgehen auf unter 25 Grad. „Aber es wird keinen Dauerregen geben, höchstens zeitweise ein paar Schauer.“