Eine Tagesfahrt am 27. Juni dürfte bei so manchem Kindheitserinnerungen wecken. Auf der landschaftlich sehenswerten Strecke gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den Tag zu gestalten.
30.05.2026 - 09:00 Uhr
Hiesige Bahnfans dürfen sich auf ein Highlight freuen: Am Samstag, 27. Juni, startet vom Bahnhof Ludwigsburg ein historischer IC für eine Tour entlang einer landschaftlichen attraktiven Strecke. Diese führt über die Panoramabahn in Stuttgart und die Gäubahn in die Schweiz nach Schaffhausen mit dem Rheinfall und weiter über Zürich in Richtung Gotthard.