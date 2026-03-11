Die Lufthansa kritisiert den angekündigten Pilotenstreik scharf und warnt vor Folgen für Passagiere – ein Ersatzflugplan soll bis 14 Uhr stehen.
11.03.2026 - 10:34 Uhr
Frankfurt/Main - Die Lufthansa verurteilt den für Donnerstag und Freitag geplanten Streik ihrer Piloten als unnötige Eskalation. Der Streikaufruf der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit sei nicht nachvollziehbar, erklärt Personalvorstand Michael Niggemann. "Vor allem nicht in einer Zeit, in der wir mit dem Iran Krieg ein neues Ausmaß geopolitischer Unsicherheit erleben und Passagiere weltweit davon betroffen sind." Die VC hatte lediglich Flüge in den Nahen Osten von ihrer Streikdrohung ausgenommen.