Die Vielfalt der Wüstenpflanzen ist groß. Aber auch ihre Widerstandsfähigkeit. Das zeigt die neue Ausstellung im zoologisch-botanischen Garten Stuttgart.

Iris Frey 16.06.2025 - 13:46 Uhr

In der Sonderausstellung in einem Seitengebäude der historischen Gewächshauszeile der Wilhelma sind mehr als 100 Bromelienarten zu sehen. Sie zeigt einen Querschnitt der mehr als 2500 Arten, die in Mittel- und Südamerika ihre Heimat haben. Die Bromeliengewächse seien an extreme Standorte angepasst, wie Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann erklärt, sie gedeihen in kargen Wüsten ebenso wie in üppigen Regenwäldern. Sie sind auch in der Lage, als so genannte Epiphyten, auf anderen Pflanzen zu wachsen. Die Blüten der Bromelien sind oft unscheinbar, beeindrucken aber mitunter durch leuchtend gefärbte Deck- und Tragblätter.