Die CDU-Fraktion fühlt sich von Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) im Zusammenhang mit den Treibhausgasemissionen beim Chemiekonzern Solvay schlecht informiert. Was steckt dahinter?
18.01.2026 - 10:48 Uhr
Dafür, dass Wahlkampf sei, könne er nichts, sagt der CDU-Abgeordnete Raimund Haser und fügt hinzu: „Ich bin einfach sauer.“ Kurz nach der Weihnachtspause, am 7. Januar, hatte Haser eine Sondersitzung des Umweltausschusses für Dienstag den 20. Januar beantragt. Der Grund: Haser fühlt sich im Landtag von der Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) im Solvay-Skandal nicht richtig informiert: „Ich mache das bewusst so, dass die Dimension des Skandals klar wird und damit so etwas in Zukunft nicht mehr vorkommt“, sagt er.