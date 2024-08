Um 9 Hektar soll der Steinbruch im Marbacher Teilort Rielingshausen (Kreis Ludwigsburg) wachsen, wenn es nach dem Betreiber geht. Anwohner beklagen Staub und Lärm. Der Gemeinderat will die Erweiterung verhindern. Wie entscheidet das Landratsamt?

Frank Ruppert 09.08.2024 - 14:15 Uhr

Wenn sich ein Gemeinderat im August trifft, hat das in der Regel einen besonderen Grund, denn in den Sommerferien pausieren normalerweise auch die kommunalen Gremien. Das hatte man in Marbach eigentlich auch vor. Weil aber die Frist für die Stellungnahme zu den Erweiterungsplänen des Steinbruchs in Rielingshausen am 18. August abläuft und anders als in Marbach geglaubt, eine Fristverlängerung nicht möglich ist, mussten sich die Stadträte nun am Donnerstagabend zu einer außerordentlichen Sitzung treffen. „Wenn wir keine Stellungnahme zum immissionsschutzrechtlichen Antrag abgeben, gilt dieses Schweigen als Zustimmung“, erklärte Bürgermeister Jan Trost die Sachlage.