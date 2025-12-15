Dank der Unterstützung aus dem Sondervermögen des Bundes kann das ehemalige Gebäude der Stadtwerke Schorndorf im kommenden Jahr für die Ordnungshüter umgebaut werden.
Sage noch einer, der Rems-Murr-Kreis bekomme vom Sondervermögen des Bundes zur Unterstützung der Städte und Gemeinden der Republik nicht so richtig was ab: Die schwer beeindruckende Summe von 19 Millionen Euro geht nun an Schorndorf (Rems-Murr-Kreis). Genauer: An eine immens wichtige Einrichtung dort, nämlich die Polizei.