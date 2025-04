Kurz nach Beginn seiner neuen Zollrunde ruft der US-Präsident Firmen auf, ihre Fabriken in die USA zu verlegen. Trump wirbt dabei auch mit seiner Umweltpolitik.

red/dpa 09.04.2025 - 14:31 Uhr

US-Präsident Donald Trump hat nach Inkrafttreten seiner neuen Zölle in einer ersten Reaktion Firmen in aller Welt aufgerufen, sich in den USA anzusiedeln.