Ein Politikwissenschaftler sieht die größte Hürde zwischen Özdemir und Hagel als genommen – ein Scheitern der anstehenden Gespräche betrachtet er als „extrem unwahrscheinlich“.
20.03.2026 - 07:46 Uhr
Der Politikwissenschaftler Frank Brettschneider sieht keine großen Hürden mehr für eine Neuauflage der grün-schwarzen Koalition in Baden-Württemberg. Die anstehenden Gespräche zwischen Grünen und CDU würden eher einfach werden, prognostiziert der Experte von der Universität Hohenheim. „Das Schwerste ist schon erledigt“, sagte er.