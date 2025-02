Union und SPD haben mit Sondierungen über eine gemeinsame Bundesregierung gestartet. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig warnt mit deutlichen Worten vor einem Scheitern.

Tobias Peter 28.02.2025 - 17:09 Uhr

Es. Muss. Funktionieren. Das ist die Botschaft von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). „Wenn jetzt die Demokraten nicht die Probleme lösen und das besser machen als die Ampel-Regierung, dann werden die krassen AfD-Ergebnisse aus dem Osten auch im Westen ankommen“, sagt sie am Freitag, bevor sie zu den Sondierungsgesprächen zwischen Union und Sozialdemokraten in einem Bundestagsgebäude in Berlin geht. Ernstes Gesicht, kein Lächeln. Schwesig nickt zu ihren eigenen deutlichen Worten. Die Angst vor der AfD verhandelt mit über die mögliche Koalition.