Nach dem ersten offiziellen Gespräch über eine Neuauflage von Grün-Schwarz in Baden-Württemberg war eine Woche lang Funkstille. Jetzt hat man sich immerhin wieder getroffen.
31.03.2026 - 13:58 Uhr
Kommen sie sich langsam näher? Mehr als drei Wochen nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben sich Grüne und CDU zu einem zweiten Sondierungsgespräch getroffen. Die Teams der Parteien kamen am Dienstagvormittag im Haus der katholischen Kirche in der Stuttgarter Innenstadt zusammen, wo eine Woche zuvor bereits ein erstes Sondierungsgespräch stattgefunden hatte.