Digitale Angriffe, aufgeheizte Stimmung in sozialen Medien und Demonstrationen: Wie die österreichische Polizei im Hintergrund des Musikwettbewerbs für Sicherheit sorgte.
18.05.2026 - 16:04 Uhr
Während des Eurovision Song Contest (ESC) in Wien ist es nach Angaben der österreichischen Polizei zu rund 500 Cyberangriffen gegen das internationale Musikevent gekommen. Die Sabotage-Versuche seien jedoch dank umfassender Sicherheitsmaßnahmen gescheitert, sagte Bundespolizeidirektor Michael Takacs. Die ernstzunehmenden Attacken hätten nicht nur die ESC-Website betroffen, sondern auch das System der Zutrittsbereiche, hieß es.