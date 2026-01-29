Mit einem Protestlied reagiert Rocklegende Bruce Springsteen auf die martialischen Einsätze von «König Trumps Privatarmee» in Minneapolis. Er erinnert an die Opfer - und fordert zum Widerstand auf.
29.01.2026 - 02:19 Uhr
Los Angeles - US-Rocklegende Bruce Springsteen (76, "Born in the U.S.A.") widmet den Bürgern von Minneapolis eine Protesthymne, in der er die rabiaten Einsätze der US-Einwanderungsbehörde ICE auf Geheiß von Präsident Donald Trump verurteilt. In dem Lied "Streets of Minneapolis" prangert Springsteen unter anderem "König Trumps Privatarmee" an, "die auf unseren Rechten herumtrampelt", und singt über eine brennende Stadt "unter den Stiefeln der Besatzer", die im Winter gegen "Feuer und Eis (Ice)" kämpfe.