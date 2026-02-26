Viel Sonne und Temperaturen knapp unter 20 Grad – der Frühling hat Stuttgart erreicht. Wir haben die Eindrücke dieses Frühlingstags gesammelt.

Annika Mayer /dpa 26.02.2026 - 16:34 Uhr

Der Frühling ist da – und die Stuttgarter zieht es ins Freie. Am Donnerstagnachmittag tummeln sich zahlreiche Menschen bei Sonne und milden Temperaturen am Schlossplatz. Viele sitzen auf den Bänken rund um den Brunnen oder in den Außenbereichen der Lokale an der Königsbaupassage und genießen die Sonne. In unserer Bildergalerie haben wir Eindrücke von diesem Frühlingstag gesammelt.