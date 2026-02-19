Das Umweltbundesamt hat in einer Untersuchung bei 92 Prozent von Urinproben von Kindern und Jugendlichen ein gesundheitsgefährdendes Abbauprodukt eines Weichmachers nachgewiesen. Dieses lässt sich auf Sonnencreme zurückführen. Strengere EU-Grenzwerte greifen erst 2027.
19.02.2026 - 12:45 Uhr
Auch zwei Jahre nach den ersten Funden weist das Umweltbundesamt (UBA) weiterhin eine weitverbreitete Belastung von Kindern und Jugendlichen mit einem fortpflanzungsschädigenden Weichmacher-Abbauprodukt nach. In 92 Prozent der im Frühjahr und Sommer 2025 untersuchten Urinproben wurde der Stoff MnHexP festgestellt. Als Quelle gilt erneut eine Verunreinigung in bestimmten Sonnencremes.