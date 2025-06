Bis Mitte September verwandelt sich der Rathausplatz in Rutesheim ins Sonnendeck – mit Musik, kühlen Getränken und vielen lokalen Akteuren.

Wie sang Peter Licht im Sommerhit von 2001? „Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf’m Sonnendeck.“ Sonnendeck nennt sich auch die neue Veranstaltungsreihe, die es in diesem Sommer auf dem Rathausplatz in Rutesheim gibt. Die Idee dazu stammt von einem Bioladen in der Stadt.

Ein kühles Getränk, ein gemütliches Sitzplätzchen und dazu Musik – das ist das Grundkonzept eines jeden Festes. Auch bei Bio Baeder in Rutesheim. „Wir machen schon seit einigen Jahren solche Veranstaltungen bei uns im und vor dem Laden“, berichtet Mitinhaber Mark Bäder, der den Laden mit seiner Frau Stephanie, deren Schwester Meike Aleo und ihrem Mann Giuliano seit 2021 in der Ortsmitte betreibt. „Irgendwann hat ein Gast mal gefragt, warum wir das nicht vor dem Rathaus machen“, erinnert er sich.

Der Gedanke habe ihn nicht losgelassen, und er legte der Stadt ein ausgearbeitetes Konzept vor. Im Rutesheimer Rathaus war man begeistert, auch der Gemeinderat gab sein Okay. Und so fand am vergangenen Wochenende der Auftakt des Sonnendecks statt.

Jeweils freitags und samstags von 17 bis 22 Uhr wird nun der Rathausplatz belegt mit einer Bar, Sitzplätzen und einem Rahmenprogramm. Das kann von Festen über Darbietungen und Aktionen bis hin zu Vorträgen oder Mitmachangeboten reichen. Mitgestalten können lokale Unternehmen, Vereine oder andere Organisationen.

So gab es zum Auftakt vorigen Samstag eine Aktion mit dem Künstlerverein Art Helps, dazu Musik von einem DJ und einem Saxofonisten. An diesem Samstag, 7. Juni, stellt das Team von Bodystreet Leonberg seine Angebote vor. Geplant sind weiterhin Veranstaltungen mit einem Tanzstudio, einer Yoga-Lehrerin sowie dem Pop-Chor Rutesheim. „Wir sind jeweils mit unserer Bar vor Ort und servieren unsere Bio-Weine“, berichtet Mark Bäder.

Der Rathausplatz biete vor allem mehr Platz, ziehe aber auch ein breiteres Publikum an. „Und es ist auch sicherer. Bei unserem Geschäft an der Ecke Kirchstraße und Flachter Straße drückt sich das Publikum bei großem Andrang bis in den Straßenraum hinein“, erklärt Bäder.

Das Konzept sieht vor, dass der Bioladen zwei Mal pro Monat das Sonnendeck bespielt. Für die anderen Termine können sich noch Interessenten bei der Stadt Rutesheim melden. Letzter Veranstaltungstermin ist bislang der Sonntag, 20. September.

Open-Air-Veranstaltungen im Sommer sind nichts Neues in Rutesheim. So hat der Verein der Selbstständigen bis zum vergangenen Jahr den „Sommer im Städtle“ angeboten. In den Jahren 2016 und 2018 gab es zudem das „Strändle“ mit echtem Sand auf dem Marktplatz. Diese Veranstaltungen kamen beim Publikum gut an. „Aber der Aufwand dafür ist ganz anders, man braucht viel mehr Leute. Auch das Risiko ist größer“, sagt Mark Bäder. Schlechtes Wetter haben die Macher des Sonnendecks ohnehin eingekalkuliert. „Die Veranstaltung fällt dann aus, aber kann vielleicht nachgeholt werden“, sagt er.

Eventsommer Rutesheim

Feste Termine

Bio Baeder wird die Veranstaltungen an den Samstagen 7. und 21. Juni, 19. und 26. Juli, 2. und 16. August sowie am 13. September bestreiten.

Freie Termine

Laut Stadt Rutesheim gibt es noch freie Termine, einzusehen im Internet auf www.rutesheim.de unter „Aktuelles“ und „Eventsommer“. Anmeldungen mit Wunschtermin an Wirtschaftsförderin Erika Haak per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@rutesheim.de.