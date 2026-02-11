Ein großer Sonnenfleck AR4366 ist aktuell sehr aktiv und könnte für neue Polarlichter über Deutschland sorgen. Wann es wieder Nordlichter geben kann und wie hoch die Chancen sind.
Glühender Himmel über Deutschland: Die Jagd nach den Polarlichtern geht weiter. Wer die Polarlichter Mitte Januar verpasst hat, bekommt jetzt womöglich eine zweite Chance. Die Sonne zeigt sich aktuell von ihrer aktivsten Seite und ein riesiger Sonnenfleck lässt Experten aufhorchen. Steht uns das nächste farbgewaltige Spektakel unmittelbar bevor? Hier ist der aktuelle Status für alle Nordlichtjäger.