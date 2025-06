Ein schneller Sonnensturm rast auf die Erde zu. In der Nacht zum Sonntag könnten Polarlichter über Deutschland erstrahlen. Warnungen vor einem Blackout sind aber übertrieben.

Markus Brauer 13.06.2025 - 12:49 Uhr

Gehen bald die Lichter aus? Geben Handy und Satelliten den Geist auf? Versinkt die Magnetosphäre der Erde im Chaos? Nichts dergleichen! Warnungen in manchen Medien vor einem drohenden Blackout sind völlig übertrieben. Wohl aber könnten sich in der Nacht von Samstag (14. Juni) auf Sonntag (15. Juni) am Himmel über der nördlichen Erdhalbkugel wunderschöne Polarlichter zeigen – mit etwas Glück auch in Deutschland.