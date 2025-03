Bundestrainer Julian Nagelsmann hat mit großem Unverständnis auf die Ansetzung des Bundesligaspiels zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen am kommenden Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) reagiert. „Danke für die Terminierung. Das ist sehr gut aus Nationalmannschafts-Sicht“, sagte Nagelsmann sarkastisch bei der Präsentation seines Kaders für das Nations-League-Viertelfinale gegen Italien.

Nagelsmann versammelt seine Spieler am kommenden Montag in Dortmund, bereits am Donnerstag (20. März) steht das Hinspiel in Mailand an. Viel Zeit für die Vorbereitung bleibt nicht. Es sei „der kürzeste Lehrgang“, den er je hatte, sagte der Bundestrainer.

Von Double-Gewinner Leverkusen wurden Jonathan Tah und Robert Andrich nominiert, von Vizemeister Stuttgart sind Alexander Nübel, Maximilian Mittelstädt, Jamie Leweling, Angelo Stiller und Deniz Undav dabei.