Vor Marbach (Kreis Ludwigsburg) liegt ein kleiner, aber feiner Aktionstag. Was in der Innenstadt und auf der Schillerhöhe los ist und warum es auch ein bisschen weihnachtlich wird.

Bisweilen passiert es, dass sonntags in Marbach nicht gerade der Bär steppt. Das dürfte diesen Sonntag, 29. Juni, anders sein. Es gibt in der vor einem Jahr frisch fertig sanierten neuen Fußgängerzone kleine und größere Aktionen und kulinarische Köstlichkeiten in der Altstadt. Auf die Schillerhöhe lockt der Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt.

Dieser Markt findet seit 32 Jahren nach den Pfingstferien und vor den Sommerferien am letzten Juni-Wochenende statt. Wie immer gibt es Getöpfertes, Geschnitztes, Gefilztes, Nützliches und Hübsches, Dekoratives und Verrücktes... Gute Tradition ist es ebenso, dass an jenem Sonntag auch in der Marbacher Altstadt einiges geboten wird. Diesmal heißt es „Sonntags bei uns“.

„Das Städtle ein bisschen beleben“

Es ist eine abgespeckte Version eines verkaufsoffenen Sonntages, wie es ihn in den Vorjahren oft gab. Das Programm von 12 bis 18 Uhr klingt vielversprechend und ein Besuch in Marbach dürfte sich lohnen. „Mir war einfach wichtig, dass die Leute, die vom Kunsthandwerkermarkt in die Altstadt runterkommen, hier auch etwas geboten bekommen – und natürlich, dass das Städtle ein bisschen belebt wird“, sagt Monika Schreiber, Galeristin in der Wendelinskapelle und Organisatorin von „Sonntags bei uns“.

Deshalb haben zwar nicht das Gros der Einzelhändler offen, aber zumindest diejenigen, die aus touristischen Gründen ohnehin sonntags geöffnet haben dürfen sowie die Gastronomen. Letztere sind fast geschlossen dabei und bieten unterschiedliche Aktionen – von Rabatten bis zum Schiller-Windbeutel.

Eines der geöffneten Geschäfte ist die Buchhandlung Taube – und dort wird es am Sonntag mitten im Hochsommer schon mal richtig weihnachtlich. Denn um 15 Uhr wird hier ein gut gehütetes Geheimnis gelüftet. Buchhändler Markus Schneider hatte die Idee, eine Christbaumkugel mit Marbacher Motiv auflegen zu lassen. Deshalb bat er im Frühjahr um Ideen, was auf dem weihnachtlichen Schmuck abgebildet sein soll. Schiller? Der Torturm? Oder etwas ganz anderes?

Welches Marbacher Motiv wird auf der Weihnachtskugel sein? Foto: privat

Viele Vorschläge kamen zusammen. Für welchen Markus Schneider sich entschieden hat, das will er am Sonntag, knapp sechs Monate vor Weihnachten, kundtun. Erste Bestellungen der Kugel können dann getätigt werden. Dazu gibt es ein Getränk, von dem vermutlich nur wenige wissen, wie es schmeckt. Auf alle Fälle verbindet es den Sommer perfekt mit dem Winter: geeister Weihnachtspunsch. Das dürfte zu beiden Jahreszeiten passen.

Was sonst noch los ist

Auf der Schillerhöhe kann das Literaturmuseum der Moderne mit seiner Sonderausstellung „Kafkas Echo“ besucht werden. Im Museumsquartier in der Altstadt haben Schillers Geburtshaus, das Fritz-Genkinger-Kunsthaus, die Ölmühle Jäger und das Tobias-Mayer-Museum geöffnet. Der Tobias-Mayer-Verein veranstaltet zudem im Hof der Marbacher Zeitung seinen Bücherflohmarkt. Um 14 Uhr tritt die Tanzschule Jaag am Torturm auf, der Treffpunkt Quartier Marbach in der Fußgängerzone hat geöffnet, ebenso wie das Antiquariat Friedrich, die Galerie in der Wendelinskapelle und das Altstadt-Lädle Mirjana Kapetanovic.