Die besten Cafés in Stuttgart für Kaffee und Kuchen

Lust auf Frühstück oder Kaffee und Kuchen am Sonntag in Stuttgart? Viele Cafés haben zwar geschlossen, aber diese hier haben auch sonntags geöffnet.

Sonntagnachmittag gibt es Kaffee und Kuchen. Zumindest war das bei Oma immer so. Wer diese Tradition beibehalten will, hat es in Stuttgart nicht leicht. Viele Cafés haben hier sonntags geschlossen.