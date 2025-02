Nach den aufgeheizten Debatten um die Migrationspolitik stehen Wahlumfragen derzeit besonders im Fokus. In einer neuen Erhebung geht es für die Parteien auf den ersten drei Plätzen leicht nach unten.

dpa 08.02.2025 - 10:59 Uhr

Berlin - Vor der Bundestagswahl in zwei Wochen verlieren die drei aktuell stärksten politischen Kräfte in einer Insa-Umfrage leicht an Boden. Union, AfD und SPD büßten in der Erhebung für die "Bild am Sonntag" jeweils einen Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche ein. CDU und CSU liegen weiterhin klar vorn mit 29 Prozent, gefolgt von der AfD mit 21 Prozent und der SPD mit 16 Prozent.