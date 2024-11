Laut den neusten Umfragen könnten es nur noch vier Parteien in den Bundestag schaffen. Zwei der etablierten Parteien werden wohl deutlich an der 5-Prozent-Hürde scheitern.

Würde heute ein neuer Bundestag gewählt werden, gingen die Christdemokraten wahrscheinlich als Sieger hervor. Das ergeben aktuelle Umfragen der Meinungsforschungsinstitute Forsa und INSA.

Laut Forsa-Umfrage (veröffentlicht am 19. November) kann die CDU/CSU mit 33 Prozent der Stimmen rechnen, laut INSA-Umfrage (18. November) mit 32 Prozent. Im Vergleich zur vergangenen Auswertung Anfang November hat sich also nichts geändert.

Zulegen wird wahrscheinlich die AfD. Forsa sieht die in Teilen als gesichert rechtsextrem geltende Partei bei 18 Prozent, INSA bei 19 Prozent. Bei den Umfragen Anfang November sah Forsa die AfD bei 16 Prozent und INSA bei 18 Prozent.

SPD und Grüne stagnieren

Ähnlich liegen die Vorhersagen für die SPD. Laut Forsa-Umfrage würden die Sozialdemokraten von Bundeskanzler Olaf Scholz 15 Prozent der Stimmen erhalten, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Anfang November waren es noch 16 Prozent. INSA sieht die SPD bei 16 Prozent (vorher 15,5 Prozent).

Beide Institute sehen die Grünen bei 11 Prozent – etwas besser als Anfang des Monats in einer Forsa-Umfrage mit 10 Prozent.

Umfrage-Bandbreite Mitte November

CDU/CSU: 32 bis 33 Prozent

AfD: 16 bis 18 Prozent

SPD: 15 bis 16 Prozent

Grüne: 11 Prozent

BSW: 4 bis 7,5 Prozent

FDP: 4 bis 4,5 Prozent

Die Linke: 3,5 bis 4 Prozent

BSW, FDP und Linke unter 5 Prozent?

Mit 7,5 Prozent der Stimmen geht INSA davon aus, dass das BSW es in den Bundestag schaffen würde, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Laut Forsa würde die Wagenknecht-Partei allerdings mit 4 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

Weiterhin nicht in den Bundestag würden es die FDP und Die Linke schaffen. Forsa sieht beide Parteien bei 4 Prozent, INSA die FDP bei 4,5 Prozent und Die Linke bei 3,5 Prozent.

Schwarz-Grün oder Große Koalition?

Geht man von den Ergebnissen der Forsa-Umfrage aus, könnten die Sitze folgendermaßen verteilt sein: Von 630 Sitzen würden 270 an die CDU/CSU gehen, 147 an die AfD, 123 an die SPD und 90 an die Grünen. Eine Mehrheit hätte damit eine Koalitition aus CDU/CSU und Grünen, gegen die sich aber in der Union schon jetzt Stimmen erheben, oder eine große Koalition aus CDU/CSU und SPD.