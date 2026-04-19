Ein Rocker liegt leblos am Boden, ein Verdächtiger schweigt und Polizisten ringen mit sich - sowie um Anstand, Moral und die Wahrheit. Wie löst das Team diesen Fall und lohnt sich das Einschalten?
Freiburg - Dass da etwas nicht mit rechten Dingen zuging, wird schnell klar. Die Stimmung ist angespannt. Als die Polizistinnen und Polizisten sich unterhalten, fallen Sätze wie: "Wir ziehen das jetzt durch", "Wir haben alles besprochen" und "In der Scheiße, in der wir stecken, halten wir zusammen". Nur einer will offenkundig nicht mitmachen, er muss sich sogar übergeben.