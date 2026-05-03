Drei Pizzen, eine Leiche und eine Fahrradkurierin ohne Papiere: Was geschah in der Penthouse-Nacht? Der neue Zürich-«Tatort» bringt Hollywood-Spannung ins Fernsehen.
03.05.2026 - 04:00 Uhr
Zürich - Eigentlich will die Fahrradkurierin Moya in Zürich nur ein paar bestellte Pizzas ausliefern. In der Penthouse-Wohnung scheint eine Party in Gang zu sein, sie übergibt die Bestellung schnell und geht. Der jungen Frau sind Angst und Misstrauen ins Gesicht geschrieben. Kein Wunder, sie ist aus Äthiopien in die Schweiz geflohen, hat keine Aufenthaltsgenehmigung und arbeitet illegal unter dem Namen einer Freundin.