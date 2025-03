So ist der letzte "Tatort" mit Borowski ausgegangen

Nach mehr als 40 Folgen ist nun Dienstschluss für Borowski. Seine letzte Festnahme hat für ihn im Krimi jedoch ein Nachspiel.

dpa 16.03.2025 - 21:52 Uhr

Kiel - Nach seinem Abschied landet Axel Milberg als Kieler "Tatort"-Ermittler Klaus Borowski selbst im Knast. Der Kommissar schnappt zwar in seinem letzten Fall - in der Abschiedsfolge "Borowski und das Haupt der Medusa" (ab sofort in der ARD-Mediathek) - kurz vor der Pensionierung dank eines genialen Einfalls doch noch den sonderbaren Sachbearbeiter und brutalen Mutter-Mörder Robert Frost (August Diehl).