Sonnwendfeuer im Kreis Böblingen: Die Flammen lodern immer seltener

Die Hitze steht an diesem Samstag über dem Jettinger Partnerschaftsplatz. Wer kann, hat sich in den Schatten unter einem der weißen Zeltdächer gesetzt. Vorne machen sich die Musiker des Musikvereins Unterjettingen für den ersten Auftritt des Tages bereit. Trotz der Anspannung der letzten Minuten vor dem Beginn der Sonnwendfeier nimmt sich Vereinsvorstand Florian Behr Zeit für ein Gespräch - selbstverständlich auf einer Bank im Schatten.

„Das Sonnwendfeuer und das Feuerwerk finden in diesem Jahr nicht statt“, sagt er bedauernd. Dabei ist dieses Fest mit seinem traditionellen Ablauf - zunächst das Konzert des Musikvereins mit gemütlichem Beisammensein, dann ein Fackelzug zum Feuer am Ortsrand, zum Schluss ein Feuerwerk - eine Institution in Jettingen.

Es gab ein verstärktes Sicherheitskonzept der Jettinger Feuerwehr

Nicht jedoch in diesem Jahr. Die Hitze und vor allem die Trockenheit der vergangenen Tage haben dem Organisationsteam einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dabei war in Absprache mit der Feuerwehr eigentlich schon ein verstärktes Sicherheitskonzept ausgearbeitet worden - mit zusätzlichem Löschwasser aus einem Gülleanhänger und der Feuerwehr in Bereitschaft.

Bei der Sonnwendfeier des Musikvereins Oberjettingen wurden das Feuer und das Feuerwerk in diesem Jahr abgesagt. Musik und Festbetrieb gab es trotzdem. Foto: Rebecca Baumann

Anfang der Woche habe aber bereits die Fachfirma, die mit dem Feuerwerk beauftragt worden sei, hitze- und trockenheitsbedingt abgesagt, berichtet Behr. Mitte der Woche habe sich dann das Organisationsteam erneut mit der Feuerwehr und Vertretern aus dem Rathaus zusammengesetzt. Das Ergebnis: Auch das Feuer fällt aus. „Wir haben gemeinsam entschieden, dass wir das Risiko nicht tragen wollen.“ In den vergangenen Tagen sei es immerhin bereits zu kleineren Wiesenbränden etwa in Nufringen gekommen, in Sindelfingen gelte sogar ein Grillverbot.

Sonnwendfeuer im Aibachgrund: Opfer des eigenen Erfolgs

Freunde lodernder Flammen haben nicht mehr oft Gelegenheit, im Kreis Böblingen zu einem Sonnwendfeuer zu gehen. Die großen Feste dieser Art finden teils schon seit Jahren nicht mehr statt. In Aidlingen beispielsweise wurde das letzte Sonnwendfeuer im Jahr 2005 entzündet. Auch im Aibachgrund in Darmsheim gab es lange eine Sonnwendfeier, seit 2022 allerdings nicht mehr. Anders als in Jettingen allerdings war das Wetter nicht ausschlaggebend für die Absage. Die Brandgefahr habe man auch bei heißer und trockener Witterung - das Thermometer habe am Festtag auch damals schon mal 30 Grad und mehr angezeigt - beispielsweise mit Hilfe von Hitzeschutzwänden um die nahe stehenden Bäume und bereitgelegte Schläuche im Griff gehabt, erinnert sich Marcel Schmid, Sprecher der Sindelfinger Feuerwehr. Ob die Wehr das Feuer aber auch in diesem Jahr angezündet hätte, trotz Grillverbot, das die Stadt Sindelfingen in der vergangenen Woche erlassen hatte, da sei er sich nicht sicher. „Das wäre schon eine Hausnummer gewesen“, sagt Schmid und verweist darauf, dass man sich mit der Stadt hätte absprechen müssen.

Der Grund für das Ende der Tradition sei ein anderer gewesen. „Der Aufwand wurde einfach zu groß“, erklärt Schmid. Wegen der großen Zahl von 5000 Besuchern habe es Security gebraucht, Sanitäranlagen, Absperrung. Das habe viel Zeit der Helfer in Anspruch genommen - und auch viel Geld gekostet. Deshalb kam man bei einer internen Abstimmung zu dem Schluss: „Das wird uns zu viel“, erinnert sich der Feuerwehrsprecher.

Sonnwendfeuer bald im Winter?

In Jettingen ist das Fest derweil angelaufen. Die ersten Takte sind gespielt, die ersten Getränke gezapft. „Passen Sie auf, dass Sie genug trinken“, ermahnt Florian Behr in seiner Begrüßung die Besucher.

Zurück im Schatten des Zeltes sagt er, die Vereinsmitglieder hätten die Absage des Feuers gefasst aufgenommen. Und außerdem sei das Fest ja mehr als das Feuer - nämlich Gemütlichkeit, Gemeinschaft, gute Musik. Für die Zukunft des Jettinger Sonnwendfeuers hat er auch schon eine Lösung parat. „In 50 Jahren nehmen wir dann halt die Wintersonnenwende“, sagt er mit einem Grinsen.

Wo noch Flammen lodern

Ostelsheim

Wer den Sommer mit einem Feuer feiern möchte, der hat am Samstag, 1. August, knapp hinter der Kreisgrenze die Gelegenheit dazu. In Ostelsheim (Kreis Calw) findet am ersten Wochenende der Sommerferien das sogenannte Höhenfeuer der dortigen Feuerwehr auf dem Festplatz an der Kreisstraße zwischen Ostelsheim und Gechingen statt. Vom Schulhof aus fährt außerdem ein Feuerwehrauto die Besucher im Pendelverkehr zum Festplatz.

Magstadt

Etwas länger gedulden müssen sich diejenigen, die das Magstadter Funkenfeuer zum nächsten Mal brennen sehen wollen. Immer kurz nach Aschermittwoch wird am Funkenplatz hinter den Hochhäusern am Lindenweg nach einem Fackelumzug ein meterhoher Holzstapel entzündet.