Sonnwendfeuer im Kreis Böblingen Die Flammen lodern immer seltener
Sonnwendfeuer sind beliebt, stehen aber unter Druck. Nicht nur das Wetter macht ihre Organisation schwierig. Manche wurden auch Opfer ihres großen Erfolgs.
Sonnwendfeuer sind beliebt, stehen aber unter Druck. Nicht nur das Wetter macht ihre Organisation schwierig. Manche wurden auch Opfer ihres großen Erfolgs.
Die Hitze steht an diesem Samstag über dem Jettinger Partnerschaftsplatz. Wer kann, hat sich in den Schatten unter einem der weißen Zeltdächer gesetzt. Vorne machen sich die Musiker des Musikvereins Unterjettingen für den ersten Auftritt des Tages bereit. Trotz der Anspannung der letzten Minuten vor dem Beginn der Sonnwendfeier nimmt sich Vereinsvorstand Florian Behr Zeit für ein Gespräch - selbstverständlich auf einer Bank im Schatten.