Die Influencerin Sophie Alice aus Frankfurt war neulich zu Besuch im Kessel – und zeigt sich in einem Video auf Instagram beeindruckt. Was ihr an Stuttgart besonders gefallen hat.

Ist Stuttgart unterbewertet oder überbewertet? Bei dieser Frage scheiden sich die Geister – oder zumindest die Stuttgarter. Und auch Besucher der Stadt sind nicht immer einer Meinung. In den sozialen Medien bekommt der Kessel oft sein Fett weg. Doch es gibt auch Menschen, die von Stuttgart angetan sind, etwa die Influencerin Sophie Alice, die vor Kurzem in der Landeshauptstadt zu Besuch war.

In einem Video auf Instagram hält die 24-jährige Studentin ihren Ausflug fest – und hat dabei fast nur Positives über Stuttgart zu berichten. Selbst vom Zustand des Hauptbahnhofes lässt sich die Influencerin die Laune nicht vermiesen. „Unschöne Bahnhöfe bin ich gewohnt, ich komme aus Frankfurt“, sagt Alice trocken, wobei auch sie den Weg von den Gleisen zum Bahnhofsvorplatz („kleine Weltreise“) nicht unkommentiert lässt.

Influencerin schwärmt von „krassen Aussichten“

Zunächst schaut sich die Influencerin auf dem Schlossplatz und den umliegenden Plätzen in der Innenstadt um und ist ob der Schönheit sogar „richtig geschockt“. Nicht minder angetan zeigt sich die 24-Jährige vom Café „Brotique“ in der Olgastraße, dem sie aufgrund des Vibes und des Essens sowie des Kaffees eine 15/10 Bewertung gibt.

Während dem einen oder anderen das viele Treppensteigen im Kessel missfällt, quält sich die Influencerin im Video gerne die Stufen hoch und freut sich über die „krassen Aussichten“, die man etwa vom Aussichtspunkt Karlshöhe hat.

Stuttgart-Süd überzeugt Alice Sophie

Danach geht Alice Second-Hand-Shopping im „Second Dreams“ in der Tübinger Straße und hat auch hier nur lobende Worte übrig für die „vielen Marken und fairen Preise“. Mit einer Jacke und einem Pullover für insgesamt 25 Euro verlässt sie sichtlich zufrieden den Laden wieder. Auf ihrem weiteren Weg durch Stuttgart-Süd erfreut sich die Influencerin an den vielen sogenannten Concept-Stores, also Läden, mit einer ungewöhnlichen Kombination von Sortimenten.

Weiter geht es auf einen Dirty Chai Latte ins Café „Misch Misch“, das die Influencerin „ultra gemütlich“ findet. Zu guter Letzt stattet sie noch der Galerie Kernweine einen Besuch ab. Dann geht es für die Influencerin mit der Bahn zurück nach Frankfurt. Ihr Fazit zum Kessel-Besuch: „Stuttgart, voll cool“