Kurz vor ihrem 56. Geburtstag ist die britische Bestsellerautorin Sophie Kinsella gestorben. Ihre Familie bestätigte den Tod in einem Statement auf ihrem Instagram-Kanal. Kinsella, die mit der „Shopaholic“-Reihe internationale Bekanntheit erlangte, sei friedlich eingeschlafen.
10.12.2025 - 15:33 Uhr
Krankheit von Sophie Kinsella: Autorin starb an Hirntumor
Kinsella – bürgerlich Madeleine Sophie Wickham – machte im April 2024 öffentlich, dass bei ihr bereits Ende 2022 ein Glioblastom diagnostiziert worden war, eine besonders aggressive Form von Hirnkrebs. Die Diagnose hielt sie zunächst innerhalb der Familie, um ihren Kindern Zeit zu geben, sich an die neue Situation zu gewöhnen.