Kurz vor ihrem 56. Geburtstag ist die britische Bestsellerautorin Sophie Kinsella gestorben. Ihre Familie bestätigte den Tod in einem Statement auf ihrem Instagram-Kanal. Kinsella, die mit der „Shopaholic“-Reihe internationale Bekanntheit erlangte, sei friedlich eingeschlafen.

Kinsella – bürgerlich Madeleine Sophie Wickham – machte im April 2024 öffentlich, dass bei ihr bereits Ende 2022 ein Glioblastom diagnostiziert worden war, eine besonders aggressive Form von Hirnkrebs. Die Diagnose hielt sie zunächst innerhalb der Familie, um ihren Kindern Zeit zu geben, sich an die neue Situation zu gewöhnen.

Am 10. Dezember 2025 gab ihre Familie den Tod der Autorin im Alter von 55 Jahren bekannt. Sie hinterlässt ihren Ehemann Henry Wickham sowie fünf Kinder.

Abschiedsworte der Familie

Auf Instagram teilte die Familie einen längeren Abschiedstext. Darin heißt es unter anderem, man sei „zutiefst erschüttert“, Kinsellas Tod bekanntgeben zu müssen. Sie sei friedlich eingeschlafen, ihre letzten Tage seien geprägt gewesen von „Familie, Musik, Wärme, Weihnachten und Freude“.

Die Familie würdigte Kinsellas Mut im Umgang mit ihrer Krankheit und ihre Dankbarkeit für Liebe, Freundschaften und ihre schriftstellerischen Erfolge. „Sie wird uns so sehr fehlen. Unsere Herzen brechen“, endet das Statement.

Karriere und Erfolg

Sophie Kinsella wurde am 12. Dezember 1969 in London geboren und arbeitete zunächst als Wirtschaftsjournalistin. Mit 24 Jahren schrieb sie ihren ersten Roman „Die Tennisparty“, der laut BBC sofort ein Top-10-Bestseller wurde.

Ihre „Shopaholic“-Reihe machte sie weltweit berühmt und wurde 2009 mit Isla Fisher in der Hauptrolle verfilmt. Neben der Reihe veröffentlichte Kinsella weitere erfolgreiche Romane wie „Sag's nicht weiter, Liebling“ und „Göttin in Gummistiefeln“.

Ihre Bücher verkauften sich millionenfach und wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Kinsella hinterlässt ein umfangreiches literarisches Werk und eine große internationale Leserschaft.