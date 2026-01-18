Syrische Regierungstruppen haben wichtige Gebiete von kurdischen Milizen übernommen. Was das für die fragile Lage im Norden und Osten des Landes bedeutet.
18.01.2026 - 10:38 Uhr
Damaskus - Syrische Regierungstruppen haben im Zuge eines schnellen Vorstoßes Gebiete im Norden und Osten des Landes unter ihre Kontrolle gebracht. Die kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) hatten zuvor ihre Truppen aus bisher von ihnen gehaltenen Gebieten zurückgezogen. Dabei war es auch zu Gefechten gekommen. Die SDF gelten als wichtiger Verbündeter der USA im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).